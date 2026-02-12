快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

聽新聞
0:00 / 0:00

晶華、雲品啟動新一輪擴張

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

飯店股新一輪擴張潮來了，晶華（2707）、雲品的在手案量同步衝高。晶華共有五項新館正推進，轉投資的Regent品牌未來三年有九個海外據點開幕，雲品未來三年亦已排定九個旅宿與餐飲案上線。

此外，六福今年將在3月正式接手棲蘭及明池遊憩設施ROT案，富野則以第3季啟動的杉原文旅加入戰局，顯示旅宿業正進入新一階段的布局期。

晶華目前自有品牌開發中的新館共五家、合計約430間客房，包含林口晶英薈旅與捷絲旅林口館預計2027年開幕，宜蘭頭城晶泉丰旅與捷絲旅墾丁白沙灣館規劃於2028年登場，日本捷絲旅大阪心齋橋二館亦在籌備中，將在2027年營運，將擴大其在日本市場的據點。

旗下轉投資的麗晶（Regent）品牌擴張腳步同步加快，目前營運據點11個，另有九個已簽約並進入籌備期，未來三年將迎來開幕潮。

晶華 雲品

延伸閱讀

五星級酒店也有「惜食時段」！台北晶華「惜食8折」即日起推出 還有「首爾草莓蛋糕霸主」快閃要把握

影／林口偏僻山區透天厝查獲天九牌賭場 警方破門逮17人

晶華攜BMW 開辦「晶采自駕遊」

林口寶林路一周2車禍 保時捷、休旅車不約而同都撞瓦斯貨車

相關新聞

聯友金屬去年12月EPS 1.34元

聯友金屬-創（7610）昨（11）日公布去年12月自結稅後純益6,500萬元，年增15.25倍，每股純益1.34元。公司...

大量去年12月EPS 1.2元

大量（3167）昨（11）日公告去年12月自結稅後純益1.05億元，年增5.15倍；每股純益1.2元。

禾榮科注射劑將臨床試驗

禾榮科（7799）雙喜臨門，公司研發中的F18 FBPA注射劑向衛福部食藥署（TFDA）提出學術研究用人體臨床試驗（IN...

華安泡泡龍新藥傳喜訊

華安（6657）昨（11）日宣布，該公司遺傳性表皮分解性水皰症（Epidermolysis Bullosa, EB，俗稱...

美時獲德國抗癌藥授權

美時（1795）昨（11）日宣布，與德國Formycon AG公司簽署抗癌藥Keytruda的生物相似藥候選藥物FYB2...

東元投資大馬太陽能

東元（1504）搶攻東南亞AI資料中心商機再出招，董事會昨（11）日決議，擬以不超過8.04億元（約馬幣1億元）參與投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。