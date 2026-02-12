晶華、雲品啟動新一輪擴張

飯店股新一輪擴張潮來了，晶華（2707）、雲品的在手案量同步衝高。晶華共有五項新館正推進，轉投資的Regent品牌未來三年有九個海外據點開幕，雲品未來三年亦已排定九個旅宿與餐飲案上線。

此外，六福今年將在3月正式接手棲蘭及明池遊憩設施ROT案，富野則以第3季啟動的杉原文旅加入戰局，顯示旅宿業正進入新一階段的布局期。

晶華目前自有品牌開發中的新館共五家、合計約430間客房，包含林口晶英薈旅與捷絲旅林口館預計2027年開幕，宜蘭頭城晶泉丰旅與捷絲旅墾丁白沙灣館規劃於2028年登場，日本捷絲旅大阪心齋橋二館亦在籌備中，將在2027年營運，將擴大其在日本市場的據點。

旗下轉投資的麗晶（Regent）品牌擴張腳步同步加快，目前營運據點11個，另有九個已簽約並進入籌備期，未來三年將迎來開幕潮。