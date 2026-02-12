快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

禾榮科注射劑將臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

禾榮科（7799）雙喜臨門，公司研發中的F18 FBPA注射劑向衛福部食藥署（TFDA）提出學術研究用人體臨床試驗（IND）申請，已獲原則同意執行臨床試驗。禾榮科昨（11）日並獲納入MSCI全球小型指數台股成分股，季度調整將於2月27日盤後生效。

禾榮科表示，F18 FBPA注射劑為核醫示蹤劑，可透過腫瘤細胞高度表現的胺基酸轉運蛋白LAT1進入腫瘤組織。由於LAT1在多數實體腫瘤中表現顯著高於正常組織，使F18 FBPA能優先於腫瘤組織累積，並搭配正子斷層造影評估腫瘤位置。

禾榮科指出，目前全球尚無廠商取得F18 FBPA藥證，此次臨床試驗將驗證其對實體腫瘤的適用性，並作為未來硼中子捕獲治療臨床適應症拓展與精準個人化治療設計的重要依據。

在產品布局方面，禾榮科硼中子藥物目標於今年底取得藥證。法人預估，若進展順利，2027年起隨多家合作醫院進入商業化營運階段，營運動能可望顯現，獲利朝逾一個股本邁進。

