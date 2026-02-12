美時獲德國抗癌藥授權

美時（1795）昨（11）日宣布，與德國Formycon AG公司簽署抗癌藥Keytruda的生物相似藥候選藥物FYB206（Pembrolizumab）獨家授權協議。美時將取得這項藥物亞太市場所有權，搶攻未來年70億美元商機。

雙方簽署協議後，Formycon將收取預付金，並可於達成特定開發及法規進展後，進一步獲得里程金。此外，產品於亞太區市場上市後，Formycon亦能收取銷售毛利之分潤。Formycon也將負責成品藥物的製造與供應。

美時表示，FYB206已接近臨床開發階段的尾聲，主要試驗終點數據預期於本季公布。待數據資料完成後，Formycon與美時將緊密合作，依各亞太國家的法規要求推動送件申請。

Pembrolizumab為一種人源化單株抗體，屬於免疫檢查點抑制劑，用於多種腫瘤治療。Keytruda®於腫瘤領域涵蓋廣泛的適應症，2025年全球銷售金額達到317億美元，是目前全球最暢銷的藥品之一，凸顯出全球腫瘤治療領域的龐大需求以及市場潛力。

Formycon商務長Nicola Mikulcik表示。美時在亞太區擁有獨特且深厚的布局，雙方此次攜手合作有望為重大疾病患者提供更多有效且具成本效益的治療選擇，同時創造長期、永續的價值。

美時總經理Petar Vazharov表示。FYB206為腫瘤領域中極具重要性的生物相似藥候選藥物。生物相似藥是美時重要的成長動能之一，而Pembrolizumab是臨床上最具影響力、全球最廣泛使用的生物製劑之一。