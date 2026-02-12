中聯資再獲綠建材標章

快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中聯資（9930）「氣冷高爐石級配料」獲內政部綠建材標章，競爭力向上提升，並為營建與道路工程提供兼具高品質及低碳足跡的材料選擇，國內循環經濟發展注入新動力。

中聯資源總經理吳一民表示，推廣氣冷高爐石級配料不僅可提升鋼鐵副產物的工程價值，有助紓解天然砂石短缺。

中聯資指出，母公司中鋼是一貫化作業鋼廠，高爐煉鐵製程需加入石灰石作為助熔劑，鐵礦石經高溫還原反應後所生產的非鐵物質即為高爐石，高爐石如採高壓水冷卻方式產出稱為「水淬高爐石」，若採空氣冷卻方式則形成「氣冷高爐石」，兩種副產品皆是高溫熔融處理，類似天然火成岩，不僅未含重金屬與戴奧辛等有害物質，且具備良好的體積穩定性、潛在膠結性及強度，已被業界公認為優良的低碳營建材料。

「氣冷高爐石級配料」具有良好的壓實性及穩定性，也具備潛在水硬性，以加州承載比測試堅硬度，其數值可達90~119%，高於天然級配粒料的80~95%，當應用於道路基層、底層、路堤及廠區基地填築等工程時，表現性能優於或等同於天然級配料。

中聯資目前已取得「高爐爐碴水泥」、「瀝青鋪面用粒料」及「道路基底層級配料」、「氣冷高爐石級配料」等共十張綠建材標章。

