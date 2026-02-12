快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

聽新聞
0:00 / 0:00

東鋼接單能見度看到年底

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

受惠於高科技產業如半導體、AI伺服器廠房擴廠需求不減，東鋼（2006）接單能見度到2026年底，甚至明年初的接單陸續成熟，隨著大型科技廠房進入組裝高峰期，鋼結構工程結案獲利認列，成為東鋼今年獲利的重要支柱。

上市鋼廠主管說，東鋼製程技術領先，尤其新布產線採直接軋延製程不需使用加熱爐，可大幅節省天然氣成本，在「綠色鋼材」強調節能減排的大趨勢下，在市場上擁有重要競爭優勢。

值得注意的是，東鋼越南廠已經由虧轉盈，成為海外第二增長引擎，有望在金年貢獻獲利，扮演正面角色，近期越南政府擴建基建紅利，增加公共建設支出，帶動當地鋼筋需求，越南鋼筋價格甚至高於台灣，獲利能量大幅墊高。

法人指出，東鋼公司治理到位，對馬年整體鋼市持審慎樂觀態度，其中風險在於大陸鋼材價格起伏變數仍大，但是在鋼構訂單穩定以及越南廠獲利回升的雙引擎加持下，新年度整體營運體質顯著優於市場表現，並可降低鋼價周期波動影響，中長期投資價值浮現。

東鋼 越南

延伸閱讀

新北文化走春初二馬力全開 迎春轉好運抽福袋

金蛇年台股上漲逾10,080點、漲幅高達42.85％ 馬年開紅盤漲率上看七成

故宮南院馬年新展登場 以「百駿生態」單元展開

證交所首辦封關典禮…馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

相關新聞

聯友金屬去年12月EPS 1.34元

聯友金屬-創（7610）昨（11）日公布去年12月自結稅後純益6,500萬元，年增15.25倍，每股純益1.34元。公司...

大量去年12月EPS 1.2元

大量（3167）昨（11）日公告去年12月自結稅後純益1.05億元，年增5.15倍；每股純益1.2元。

禾榮科注射劑將臨床試驗

禾榮科（7799）雙喜臨門，公司研發中的F18 FBPA注射劑向衛福部食藥署（TFDA）提出學術研究用人體臨床試驗（IN...

華安泡泡龍新藥傳喜訊

華安（6657）昨（11）日宣布，該公司遺傳性表皮分解性水皰症（Epidermolysis Bullosa, EB，俗稱...

美時獲德國抗癌藥授權

美時（1795）昨（11）日宣布，與德國Formycon AG公司簽署抗癌藥Keytruda的生物相似藥候選藥物FYB2...

東元投資大馬太陽能

東元（1504）搶攻東南亞AI資料中心商機再出招，董事會昨（11）日決議，擬以不超過8.04億元（約馬幣1億元）參與投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。