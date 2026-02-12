東鋼接單能見度看到年底

受惠於高科技產業如半導體、AI伺服器廠房擴廠需求不減，東鋼（2006）接單能見度到2026年底，甚至明年初的接單陸續成熟，隨著大型科技廠房進入組裝高峰期，鋼結構工程結案獲利認列，成為東鋼今年獲利的重要支柱。

上市鋼廠主管說，東鋼製程技術領先，尤其新布產線採直接軋延製程不需使用加熱爐，可大幅節省天然氣成本，在「綠色鋼材」強調節能減排的大趨勢下，在市場上擁有重要競爭優勢。

值得注意的是，東鋼越南廠已經由虧轉盈，成為海外第二增長引擎，有望在金馬年貢獻獲利，扮演正面角色，近期越南政府擴建基建紅利，增加公共建設支出，帶動當地鋼筋需求，越南鋼筋價格甚至高於台灣，獲利能量大幅墊高。

法人指出，東鋼公司治理到位，對馬年整體鋼市持審慎樂觀態度，其中風險在於大陸鋼材價格起伏變數仍大，但是在鋼構訂單穩定以及越南廠獲利回升的雙引擎加持下，新年度整體營運體質顯著優於市場表現，並可降低鋼價周期波動影響，中長期投資價值浮現。