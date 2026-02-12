全球鋼市逐步復甦，不料最近鐵礦行情大幅下修、跌幅達7%，是否影響丙午馬年開春後鋼鐵拉貨潮引發關切，不過中鋼說安啦，當前鐵礦價格具備支撐性，修正反而有利差可期，對市況仍樂觀看待。

中鋼（2002）表示，鐵礦價每公噸100美元大關跌破後馬上收復，顯示仍具有一定支撐性，樂觀看待新年度市況。

法人分析說，只要鐵礦價不出現結構性崩跌，適當修正代表煉鋼成本降低，反而有利中鋼擴大利差。

隨著農曆丙午馬年開春，全球大宗商品市場迎來震撼彈。國際鐵礦砂行情向下震盪，最新數據顯示，62%鐵礦價格已回落至每公噸100美元關卡附近，相較於年初的108美元波段高點，近月來跌幅7%。

由於過去一年鋼價長期處於低迷狀態，直到近二個月受惠全球基建需求支撐，鋼價逐步甦醒中，但最近鐵礦跌幅達7%，引起市場擔心，害怕影響買家信心，導致春節長假後的拉貨預期落空。

中鋼專家表示，根據綜合商情分析，這波鐵礦價格下跌，並非源於需求崩潰，而是供需結構優化的表現，對下游用鋼產業不見得不利。

目前台灣半導體與AI廠房持續擴建，科技大廠的腳步未停，例如鋼結構訂單能見度已直達2026年底，當原料價格回落至合理區間，原本觀望的公共工程與民間建案極可能在開春後爆發補庫存需求。

尤其鐵礦每公噸100美元是重要心理防線，最近礦價基本上仍穩定在信心線區間，隨著全球鋼市需求在2025年完成打底，2026年將進入溫和復甦，鐵礦價格適當下修，正好給鋼廠在開春後的定價，有更大利差空間。

中鋼專家指出，不論鐵礦行情高或低，鋼鐵產業都要進行產業升級，加強高附加值鋼材生產，降低對直接鋼材的依賴，如此方能在價格震盪期保持盈利空間，同時拉動終端需求逐步復甦。

對於鋼鐵產業來說，丙午馬年開春基本面仍屬相對健康，期待接下來的需求回暖可奠定更穩固基礎，鋼廠需全面性調整策略、配置資源，促進中長期鋼市健康發展。