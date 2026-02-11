三商家購財報／2025年獲利1.4億元、年增5.7% EPS 2.14元
三商家購（2945）11日召開董事會並通過2025年度財報。2025年全年合併營收148億元，毛利率27.32%，毛利額較去年提升4.31%；全年稅後純益1.4億元，年增5.77%，每股盈餘（EPS）2.14元，營運表現穩健成長。
董事會11日亦同步決議通過2025年度股利分派案，預計每股配發現金股利1.5元，股利配發率達70%，充分展現公司對股東回饋的重視，以及對長期經營體質的高度信心。
三商家購表示，2025年營運成長動能主要歸功於商品結構的戰略性優化及加盟比例提升。其中，自有品牌及自進口品類，滲透率持續擴大，有效帶動整體毛利率攀升至27.32%，顯見商品組合轉型策略已獲得實質成效。
推動智慧零售，三商家購積極強化會員經營與數位布局。透過APP「隨買隨取」服務及「電子價卡」的全面應用，大幅優化購物便利性，進而推升顧客回購率與平均客單價，成為支撐營運表現的核心成長引擎。
公司同步公布2026年1月營收為12.57億元，較去年同期成長1.94%。未來將持續落實商品結構調整、提升營運效率，穩健推進年度營運目標。
