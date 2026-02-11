元大金元月賺逾64億元創同期新高 11日股價、市值同步登峰
元大金（2885）公布1月自結損益， 單月稅後純益為64.43億元，創歷年元月同期新高，EPS達0.48元。
台股市場熱絡，1月日均量放大至9,799億元，創歷年新高，帶動證券經紀手收，元大證元月稅後淨利為36.75億元。元大銀行主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，稅後淨利為14.17億元。
本年度起適用新會計準則，由於元大人壽歷年來以銷售保障型與長年期保單為主，CSM累積效果佳；加上去年起熱銷之投資型保單，今年起改依IFRS15規定，重新衡量服務期間之成本與收益後，1月產生較高利益；元大人壽元月稅後純益為9.55億元。
台股金蛇年封關，加權指數再登峰；而元大金11日股價、市值同創新高，元大金收盤價44.75元，漲0.40元，漲幅0.90%，盤中最高45.20元；元大金市值5,965.69億元，雙創歷史新高。
