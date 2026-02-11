上市銀行股元月獲利開門紅 聯邦銀年成長逾八成最高

上市銀行股元月獲利出爐，每股稅後純益（EPS）由上海商銀（5876）以0.37元奪冠，其次彰銀（2801）、台中銀（2812）、台企銀（2834）、王道銀（2897）EPS同為0.14元；若從年增率來看，皆較去年同期成長，其中，聯邦銀（2838）年成長逾8成、高雄銀（2836）成長逾5成、王道銀（2897）成長超過4成。

由於今年農曆春節落在2月，而去年春節則是1月下旬，使得今年1月的工作天數較去年同期增加，再加上今年1月股市表現亮眼，推升銀行投資收益；放款也因經濟景氣表現佳，對企業的放款動能持續。

根據上市銀行股所公布的1月自結稅後純益來看，上海商銀1月稅後純益18.14億元、年增5.65%，每股稅後純益（EPS）0.37元；彰銀1月稅後純益16.76億元、年增約25%，每股EPS 0.14元；台中銀自結稅後純益8.54億元、年增16.29%，每股EPS 0.14元；台企銀稅後純益13.16億元，年增9.76%，每股EPS 0.14元。

王道銀行今年1月個體稅後純益3.76億元，較去年同期成長46.22%，每股EPS 0.14元；聯邦銀行1月賺4.59億元，年增84.13%，每股EPS 0.11元；遠東銀（2845）1月獲利4.73億元，年增12.52%，每股EPS 0.1元；高雄銀自結稅後純益1.35億元，年增率超過50%，每股EPS 0.07元。

從年增率表現來看，聯邦銀行年增超過8成最高，其次是高雄銀行年增超過5成、王道銀行年成長也超過4成、彰銀年成長25%，台中銀行與遠東銀行同樣都有雙位數成長，至於台企銀、上海商銀則分別成長9%及5%。

法人分析，隨著今年台灣經濟成長率持續亮眼，將支撐銀行業放款業務動能，加上銀行因應降息，調整存、放款結構，全年利差表現並不看淡，因此對於整體銀行業預期的看法仍維持將優於去年。