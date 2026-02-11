航空四雄元月營收下滑 預期春節連假推升本月表現

航空四雄昨（10）日公布元月營收，受到去年農曆年落在元月影響，華航（2610）、長榮航、星宇航空及台灣虎航元月營收都不如去年同期；不過，四家業者同步看好2月營收表現，在農曆年假期及228假期推動下，進一步推升營收挑戰新高。

華航元月營收創歷年同期次高為177.99億元，年減7.71%；長榮航元月合併營收達199.26億元、年減0.59%；星宇航空1月總營收為42.15億元、年減0.55%；台灣虎航1月營收16.59億元、年減1.9%。

華航集團1月合併營收為177.99億元，其中，客運營收108.28億元，較前月成長0.14%。適逢跨年與寒假，以東京成田、東京羽田、首爾、曼谷與清邁及紐澳等航點深受旅客喜愛，載客率皆達九成以上。

長榮航空表示，1月上旬為歐美長線的傳統旺季，受惠於歐美聖誕假期收假，以及美國消費性電子展商務與參展旅客需求，歐美長程航線票價及載客率仍維持高檔。

此外，今年部分大專院校因學制調整提早進入寒假，帶來第一波旅遊人潮，東北亞航線載客率已接近客滿，曼谷、清邁、宿霧、峴港等熱門旅遊航點載客率亦高達九成，其他各航線亦逐步走高，整體訂位動能強勁。長榮航空表示，預期2月春節假期將再迎來新一波的旅遊高峰。

星宇航空元月客運營收為34.30億元，月增4%；貨運部分，營收為3.95億元，年增35%。星宇航空首架A350-1000昨日投入營運，共350個座位，將進一步推升2月營收。

台灣虎航1月班次較同期增加15.2%，且平均載客率九成以上，看好農曆新年前東北亞賞雪及寒假、228連續假期、WBC棒球經典賽等延續效益，2026年第1季開春可望再創佳績；台虎同步優化航網效能，宣布3月30日起開航台中-沖繩航線，由桃園、台中、台南、高雄直飛沖繩。