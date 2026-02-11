航空四雄擁三利基 第1季獲利有看頭

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

四大航空業者元月營收雖然都比去年同期下滑，卻仍維持在高檔水準，今年2月的旅遊市場依舊旺，3月開始賞櫻跟獎旅團開跑，再加上年節後航空貨運需求加入，推估華航（2610）、長榮航、星宇航空及台灣虎航今年第1季的營收、獲利表現可期。

國內的航空業界普遍看好2026年航空客、貨運市場有三大利基，首先疫後出遊熱度不減，機票價格有望維持高檔水準；第二，東南亞轉機市場需求不斷攀升及高艙等客源增加；第三，航空貨運市場受惠於AI及半導體需求持續旺，農曆春節後AI相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源供貨力道持續增強，向上趨勢明顯。

華航表示，看好客運市場需求熱絡，3月29日起桃園-釜山增為每周18班；4月2日起桃園-布拉格增至每周三班，並同步推出布拉格機場-德勒斯登接駁巴士服務，首月免費試搭；8月5日起桃園-紐約也增至每周五班。

星宇航空今年將積極深化台中，將台中作為桃園機場的第二基地；除現有台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點外，2、3月將陸續開航宮古島、東京、熊本，將使台中出發航線增加至九條。

桃園機場 半導體 星宇
