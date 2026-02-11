航空四雄擁三利基 第1季獲利有看頭
四大航空業者元月營收雖然都比去年同期下滑，卻仍維持在高檔水準，今年2月的旅遊市場依舊旺，3月開始賞櫻跟獎旅團開跑，再加上年節後航空貨運需求加入，推估華航（2610）、長榮航、星宇航空及台灣虎航今年第1季的營收、獲利表現可期。
國內的航空業界普遍看好2026年航空客、貨運市場有三大利基，首先疫後出遊熱度不減，機票價格有望維持高檔水準；第二，東南亞轉機市場需求不斷攀升及高艙等客源增加；第三，航空貨運市場受惠於AI及半導體需求持續旺，農曆春節後AI相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源供貨力道持續增強，向上趨勢明顯。
華航表示，看好客運市場需求熱絡，3月29日起桃園-釜山增為每周18班；4月2日起桃園-布拉格增至每周三班，並同步推出布拉格機場-德勒斯登接駁巴士服務，首月免費試搭；8月5日起桃園-紐約也增至每周五班。
星宇航空今年將積極深化台中，將台中作為桃園機場的第二基地；除現有台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點外，2、3月將陸續開航宮古島、東京、熊本，將使台中出發航線增加至九條。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。