2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

巨大1月營收年減22% 美利達年減44%

中央社／ 台北10日電

自行車雙雄巨大今天公布1月合併營收新台幣36.75億元，較去年同期減少22%；美利達統計1月合併營收13.91億元，年減44%。

巨大說明，歐洲市場受冬季氣候影響，自有品牌1月銷售動能放緩，單月營收較去年同期微幅下滑，但德國市場表現亮眼，仍維持逾2成的成長幅度；美國市場整體營收走勢偏弱，因調整銷售策略奏效，一般公路車品項成長；中國市場受冬季傳統淡季及經濟環境影響，需求減緩，單月營收仍呈年減。

美利達統計，台灣廠1月銷售2萬5642台，年減27%，單月營收12.44億元，年減43%；1月合併銷售5萬3223台，年減20%，合併營收13.91億元，年減44%。

美利達指出，中國內需市場1月銷量年增3%，但營收年減13%。

