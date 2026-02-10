巨大1月營收年減22% 美利達年減44%
自行車雙雄巨大今天公布1月合併營收新台幣36.75億元，較去年同期減少22%；美利達統計1月合併營收13.91億元，年減44%。
巨大說明，歐洲市場受冬季氣候影響，自有品牌1月銷售動能放緩，單月營收較去年同期微幅下滑，但德國市場表現亮眼，仍維持逾2成的成長幅度；美國市場整體營收走勢偏弱，因調整銷售策略奏效，一般公路車品項成長；中國市場受冬季傳統淡季及經濟環境影響，需求減緩，單月營收仍呈年減。
美利達統計，台灣廠1月銷售2萬5642台，年減27%，單月營收12.44億元，年減43%；1月合併銷售5萬3223台，年減20%，合併營收13.91億元，年減44%。
美利達指出，中國內需市場1月銷量年增3%，但營收年減13%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。