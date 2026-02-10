寶成1月營收年減16% 月增9.2%

快訊

中央社／ 台北10日電

製鞋廠寶成工業今天公布1月自結合併營收新台幣223.48億元，較去年同期減少16%，較去年12月成長9.2%。

寶成工業說明，重要子公司裕元工業1月自結營收為7.05億美元（約新台幣222.2億元），較去年同期減少12.5%，其中製鞋業務則較去年同期成長0.6%。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際公司1月自結營收為人民幣17.48億元（約2.51億美元），較去年同期減少32.5%，主因去年1月底適逢假期，導致同期基期較高。

製鞋廠豐泰企業統計，1月合併營收68.25億元，年減1.78%。豐泰自結1月歸屬於母公司業主淨利為3.96億元，每股盈餘0.4元。

製鞋廠鈺齊國際統計，1月合併營收14.52億元，較去年12月減少16.75%，較去年同期減少5.07%。觀察近期各品牌客戶下單節奏，2026年春夏季鞋款產銷總額可望較2025年同期微幅成長。

