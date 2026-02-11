八方雲集、漢來 營運飄香

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲股元月營收報喜，八方雲集（2753）昨（10）日公布1月合併營收7.88億元，月增2.41%，年增10.1%，不僅再次創下歷史單月營收新高，且已連四個月刷新單月營收最高紀錄。

此外，漢來美食昨亦公告1月營收6.5億元，月增17.38%，年減16.81%，創單月歷史次高紀錄，僅次於去年1月。

八方雲集表示，1月營收延續去年第4季以來的成長動能，受惠於冬季熱食需求持續暢旺，使鍋貼、水餃與牛肉麵等主力熱食品項銷售表現能持續穩定成長，帶動門市來客數與客單價同步提升，而梁社漢排骨品牌冬季新品的「番茄牛三寶麵／飯」系列，亦迎合消費者冬季湯飯湯麵的熱食偏好，讓雙品牌擁有更多元且更靈活的銷售組合方案，幫助門市整體銷售提升。

漢來美食表示，儘管今年農曆過年假期主要在2月，但在公司行號尾牙聚餐需求強勁，北、高兩地三館宴會廳1月在尾牙聚餐挹注下，單月營業額貢獻近2億元。西餐品牌旗下自助餐廳「島語」桃園新分店加入，營運超預期，替1月營收帶來挹注。因應年節送禮剛性需求，憑藉品牌優勢，年節禮盒銷售業績表現不俗，全台相關禮盒營收將達3,200萬元。

營收 漢來美食 八方雲集

