中華車1月營收年增47% 和泰車增6%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

元月車市較去年同期維持平盤，但各家車廠營收表現卻呈兩極，中華車（2204）元月營收39.1億元較去年同期一口氣成長47.5%，和泰車277.1億元，年成長6.6%，則改寫同期新高紀錄。

以進口車為主的汎德永業則因為關稅稅率遲未定案，銷售受到影響，單月營收41.4億元，年減21.6%。

今年元月車市規模與去年同期持平，但國產車表現較佳，包括和泰車的RAV4改款上市、帶動銷售，中華車的xForce全新上市，帶來買氣，新車效應吸引訂單，成為今年元月國產車營收成長的重要因素。

裕隆元月營收58.1億元，年減3.4%，三陽元月營收53.5億元，年增16.2%，裕日車12.9億元，年減33.2%。

和泰車指出，元月營收較去年同期增加17.2億元，除受惠於RAV4改款上市，銷售動能提升外，另去年1月適逢春節假期，工作天數較少，基期相對偏低，使得集團各事業體本月營收相較去年亦同步增長。

營收 國產車
