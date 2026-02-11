士電、華城1月營收放閃

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

重電雙雄士電（1503）、華城元月營收再寫新高。兩大廠昨（10）日公告，士電1月營收44.83億元，年增5.5%，單月營收數字創歷史新高。另外，華城1月營收13.56億元，年增6.4%，則寫同期新高。

士電受惠台電強韌電網計畫、國內AI科技產業擴廠、北美市場電網和AI產業基礎建等三大動能，近年營運相當亮眼，去年業績已達標，士電表示，今年可望持續維持雙位數成長。

士電目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單，產品交期平均約1.5年至二年，預期未來五至十年重電產品前景可期。

士電表示，在AI產業快速發展下，將加速帶動相關電力設備產品，今年成長目標挑戰10%，並持續布局國內外AI資料中心、半導體擴廠、台電電網等帶來的重電商機。

此外，士電更將加強北美市場的開發力道，士電表示，目標北美市場業績每年成長超過兩成，亦會持續布局日本和東南亞市場，採分散市場多元化布局策略。

華城目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，且受惠北美電力市場、AI產業發展商機，外銷大有斬獲，不僅成為第一家取得美國星門計劃訂單之台廠，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元。

航空四雄元月營收下滑 預期春節連假推升本月表現

航空四雄昨（10）日公布元月營收，受到去年農曆年落在元月影響，華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航元月營收都不如去年同期；不...

航空四雄擁三利基 第1季獲利有看頭

四大航空業者元月營收雖然都比去年同期下滑，卻仍維持在高檔水準，今年2月的旅遊市場依舊旺，3月開始賞櫻跟獎旅團開跑，再加上...

中鋼1月營收攀八個月新高

中鋼（2002）昨（10）日公告今年1月營收260億元，月增1.86%、年增1.19%，為2025年6月至今八個月新高，...

台泥、亞泥 1月營收小幅成長

台泥（1101）、亞泥及國產等水泥族群，昨（10）日同步公布今年元月營收，台泥合併營收122.53億元，年增0.32%，...

中華車1月營收年增47% 和泰車增6%

元月車市較去年同期維持平盤，但各家車廠營收表現卻呈兩極，中華車（2204）元月營收39.1億元較去年同期一口氣成長47....

統一、統一超1月業績雙高

統一企業集團旗下統一（1216）、統一超昨（10）日都公布1月營收，兩家單月營收同創歷史新高紀錄，其中，統一元月營收66...

