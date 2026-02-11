統一、統一超1月業績雙高

統一企業集團旗下統一（1216）、統一超昨（10）日都公布1月營收，兩家單月營收同創歷史新高紀錄，其中，統一元月營收661億元，較上月跳升逾兩成、年增0.5%；統一超單月營收達307.2億元，年增0.5%。

另外，統一實昨日也公告1月營收，單月為43.1億元，月增8.6%、年增13%，則改寫同期新高紀錄。

統一超表示，即使面臨連續兩年春節期間落在不同月份，仍維持正向成長，將積極掌握春節連假商機。受惠年貨採買、春節禮盒的消費需求，持續開發話題商品並以全店行銷活動、創新店型、串聯實體及數位流通平台豐富銷售渠道等，提升相關業績成長。轉投資事業方面包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、上海7-ELEVEN、安源資訊均積極向上，持續挹注整體營收。

台灣7-ELEVEN持續深耕擁逾1,950萬會員的「uniopen會員生活圈」，更搶攻全球跨境點數經濟，泰國超過15,000家7-ELEVEN消費都能累點，持續擴大「OPENPOINT點數生態圈」，「uniopen PRIMA會員訂閱制」持續舉辦差異化會員優享活動，帶動會員貢獻穩健成長。

台灣7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」致力將高端餐飲日常化，持續扮演社會廚房角色；「Simple Fit」亦持續開發健康輕食生活提案，讓雞胸肉、沙拉等傳統淡季商品逆勢成長；領先超商通路、以多款即食蛋品滿足民眾便利補充蛋白質需求；更有掌握追星經濟，人氣韓團SEVENTEEN聯名藍色小精靈推出烘焙包裝商品，整體帶動鮮食類別相關業績成長近一成。

台灣7-ELEVEN持續引領黑金、茶金市場潮流話題，雙茶金品牌「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」服務遍及全台逾3,500個據點，帶動CITY系列持續成長。

展望2月，馬上要迎接九天農曆新年假期，全台逾7,200家7-ELEVEN門市、國道服務區商場皆加強備戰，門市主題店、OPEN! FUNLAND等複合服務滿足走春娛樂體驗；掌握春節、貓之日、開工開學、元宵及國際棒球賽事等，陸續推出多波優惠活動、限定周邊及話題商品等，持續架構超越消費者期待的生活服務平台。