年貨買氣支撐 超商雙雄1月營收齊創同期新高

中央社／ 台北10日電

統一超與全家1月營收皆創同期新高，分別年增0.5%、5.74%，超商雙雄受惠年貨採買、春節禮盒等消費需求，即使面臨連續2年春節期間落在不同月份，1月仍維持正向成長。

統一超1月營收為新台幣307.28億元，年增0.5%。統一超表示，受惠年貨採買、春節禮盒的消費需求，持續開發話題商品並以全店行銷活動、創新店型、串聯實體及數位流通平台等銷售通路，提升相關業績成長。

另外，轉投資事業方面包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、上海7-ELEVEN、安源資訊均業績向上，挹注整體營收。

店數方面，台灣7-ELEVEN持續擴展門市，加上智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計超過8300家。

統一超表示，台灣7-ELEVEN自有鮮食品牌1月攜手米其林30顆星主廚監製多款創意料理，帶動鮮食類別相關業績成長近1成；另外，i預購持續藉由串聯i划算門市團購平台拓展銷售渠道，催出春節前年終犒賞電商買氣，帶動i預購整體成長逾3成。

展望2月，統一超表示，迎接9天農曆新年假期，全台7-ELEVEN門市、國道服務區商場皆加強備戰，將掌握春節、開工開學、元宵及國際棒球賽事等，陸續推出優惠活動、限定周邊及話題商品等，以持續衝刺營運。

全家便利商店1月營收為93.8億元，年增5.74%。全家表示，去年農曆春節落於1月，基期較高，不過今年1月營運受惠一般福袋提前完銷、年菜預購等春節氛圍應景商品買氣熱，業績仍較去年同期成長。

店數方面，全家截至今年1月31日止，總店舖數達4460家，較去年同期4312家，淨增加148家。

全家指出，1月鮮食部分，運用IP肖像聯名、年節應景等兩大概念推出多款新品，有效推升飯糰、便當等相關商品業績向上。

展望2月營運，全家表示，農曆春節將長達9天假期，景點、幹道、車站商圈店舖將湧現返鄉及走春人潮，春節後更將迎來開學、開工促銷活動，皆可望點燃業績成長引擎。

