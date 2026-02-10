星宇航空營收／1月42.1億元 年減0.55%
星宇航空（2646）2026年1月總營收為42.15億元，主要是受到去年為農曆春節客、貨運出貨旺月，基期太高所以單月年減0.55%；預期2月為寒假及農曆年前旅遊需求暢旺，將進一步推升客運營收。
其中客運營收為34.30億元，月增4%；貨運部分，營收為3.95億元，年增35%，電子零組件與AI伺服器相關產品出貨維持穩定，帶動營運表現。
星宇航空首架A350-1000於1月6日抵台，規劃將於2月10日正式投入營運，執飛JX802台北－東京航線，機艙配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪經艙及270席經濟艙，共350個座位，邀請旅客搶先搭乘，享受全台第一架A350-1000的舒適體驗。
星宇航空預計今年將再迎來五架A350-1000，成為推展北美及歐洲長程市場的主力機種。隨著機隊擴張，星宇航空的航網可逐步拓展至北美東岸、歐洲，首條歐洲航線台北-布拉格已規劃於今年下半年開闢。
此外，星宇航空亦持續拓展台中機場基地布局，除現有台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點外，2、3月將陸續開航宮古島、東京、熊本，將使台中出發航線增加至9條，為中南部旅客提供更多商務及度假選擇。
