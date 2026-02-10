和泰車1月營收寫新猷 銷售動能提升助攻

快訊

中央社／ 台北10日電

和泰車今天下午公布1月自結合併營收新台幣277.11億元，較2025年12月成長27.29%，比2025年同期增加6.64%，不僅創同期新高，也改寫歷史單月新猷。

和泰車說明，1月營收較去年同期增加，除了受惠TOYOTA RAV4改款上市，銷售動能提升，去年1月適逢春節假期，工作天數較少，基期相對偏低，集團各事業體今年1月營收相較去年同步成長。

和泰車先前表示，旗下TOYOTA與LEXUS在1月合計登錄1萬4787輛，在台灣1月新車掛牌市占率42.2%，是歷年次高，僅次於2025年1月的46.6%。

展望2月，和泰車評估TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約8000輛，市占率30.8%。

對於今年車市，和泰車先前表示，政策延續與需求回補雙重推動，加上關稅政策漸明朗、預期今年車市將比去年更活絡，全年新車掛牌數上看44萬輛。

根據業者統計，2025年台灣新車掛牌41萬4436輛。

