和泰車1月營收寫新猷 銷售動能提升助攻
和泰車今天下午公布1月自結合併營收新台幣277.11億元，較2025年12月成長27.29%，比2025年同期增加6.64%，不僅創同期新高，也改寫歷史單月新猷。
和泰車說明，1月營收較去年同期增加，除了受惠TOYOTA RAV4改款上市，銷售動能提升，去年1月適逢春節假期，工作天數較少，基期相對偏低，集團各事業體今年1月營收相較去年同步成長。
和泰車先前表示，旗下TOYOTA與LEXUS在1月合計登錄1萬4787輛，在台灣1月新車掛牌市占率42.2%，是歷年次高，僅次於2025年1月的46.6%。
展望2月，和泰車評估TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約8000輛，市占率30.8%。
對於今年車市，和泰車先前表示，政策延續與需求回補雙重推動，加上關稅政策漸明朗、預期今年車市將比去年更活絡，全年新車掛牌數上看44萬輛。
根據業者統計，2025年台灣新車掛牌41萬4436輛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。