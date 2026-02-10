統一超營收／1月307億元、年增0.5% 創歷史新高

統一超（2912）10日公布1月營收307.28億元，較去年同期增加0.5%，再創單月同期新高、歷史新高。

統一超表示，即使面臨連續兩年春節期間落在不同月份，仍維持正向成長，將積極掌握春節連假商機。受惠年貨採買、春節禮盒的消費需求，持續開發話題商品並以全店行銷活動、創新店型、串聯實體及數位流通平台豐富銷售渠道等，提升相關業績成長。

轉投資事業方面包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、上海7-ELEVEN、安源資訊均積極向上，持續挹注整體營收。

台灣7-ELEVEN持續擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,300家，於1月份推出「金馬開運」多波段全店行銷活動，積極把握農曆新年必備的圍爐年菜、年貨賀禮、招財祈福商機等，並推出上百款人氣IP開運新年福袋，線上線下整合年節商機；攜手五大宮廟推出1,111元隨取卡與購物回饋，首次祭出「滿額立折抽抽樂」活動創新玩法，搶先為新年試手氣，多款年節零食、禮盒等帶動併買率，將全台7-ELEVEN門市化身最強新年開運補給站。

台灣7-ELEVEN持續深耕擁逾1,950萬會員的「uniopen會員生活圈」，整合集團旗下生活品牌通路串聯「中國信託uniopen聯名卡」疊加點數回饋搭配指定加碼優惠，新春限定推出uniopen會員打卡贈OPENPOINT點數與抽黃金，更搶攻全球跨境點數經濟，泰國超過15,000家7-ELEVEN消費都能累點，持續擴大「OPENPOINT點數生態圈」，「uniopen PRIMA會員訂閱制」持續舉辦差異化會員優享活動，帶動會員貢獻穩健成長。

台灣7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」致力將高端餐飲日常化，新年伊始即攜手米其林30顆星主廚監製多款創意料理，更開發出超商通路首款「低食物里程燉飯」，持續扮演社會廚房角色。「Simple Fit」亦持續開發健康輕食生活提案，如人氣暢銷商品「即食雞胸肉」依照調味程度分成橘、綠、紅包裝並主打加熱食用更美味，加上創新的主食型沙拉、湯沙拉等「溫沙拉」系列商品，讓雞胸肉、沙拉等傳統淡季商品逆勢成長。領先超商通路、以多款即食蛋品滿足民眾便利補充蛋白質需求，吊掛新品「石安牧場椒麻溫泉蛋」上市，加上免剝殼「動福滷蛋」擴店販售達600間門市等；更有掌握追星經濟，人氣韓團SEVENTEEN聯名藍色小精靈推出烘焙包裝商品，整體帶動鮮食類別相關業績成長近1成。

台灣7-ELEVEN持續引領黑金、茶金市場潮流話題，精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館推出每杯手沖價2,000元的「阿里山豆御香藝伎咖啡」，再次打破超商咖啡價格天花板，CITY CAFE全新「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」加贈「馬上開運元寶印章筊」帶動社群打卡、蒐藏交換風潮。雙茶金品牌「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」服務遍及全台逾3,500個據點，新品「富桂黃金角粉茶拿鐵」與多元優惠，帶動CITY系列持續成長。

7-ELEVEN i預購持續藉由串聯i划算門市團購平台拓展銷售渠道，春節檔期更連續推出「馬力全開」、「金馬開運」全站活動，加上「逢7會員日」消費滿千加碼贈點活動，高回饋激勵高單價3C通訊商品銷售衝高，亦催動春節前年終犒賞電商買氣，帶動i預購整體成長逾3成。

展望二月，馬上要迎接9天農曆新年假期，全台逾7,200家7-ELEVEN門市、國道服務區商場皆加強備戰，門市主題店、OPEN! FUNLAND等複合服務滿足走春娛樂體驗；掌握春節、貓之日、開工開學、元宵及國際棒球賽事等，陸續推出多波優惠活動、限定周邊及話題商品等，持續架構超越消費者期待的生活服務平台。