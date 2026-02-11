中鋼1月營收攀八個月新高

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鋼（2002）昨（10）日公告今年1月營收260億元，月增1.86%、年增1.19%，為2025年6月至今八個月新高，與去年同期相較中止連13個月衰退，出現正成長。

法人表示，中鋼今年1、2、3月盤價都上漲，前二個月每公噸上漲300元，3月盤擴調高500元，隨全球鋼市朝正向發展，終端需求釋出，中鋼營運將進一步優化。

此外，東鋼昨日通知用戶，最新H型鋼價格每公噸漲400元，自1月中旬來基價累計上調1,100元，展現強勢價格能量，除反映廢鋼成本支撐，凸顯鋼構需求旺盛，訂單能見度直達今年底。

法人指出，中鋼去年虧損，主因全球鋼鐵產業不景氣，導致鋼鐵事業毛利與銷量雙雙下滑，加上去年美國依「232條款」對鋼鋁課徵50%高額關稅，嚴重打擊中下游客戶出口競爭力。

另一方面，歐洲市場受到俄烏戰爭影響，西方制裁俄國經濟，歐盟無法享受到來自俄羅斯的低價能源天然氣，製造業成本驟增，國際競爭力哀退，用鋼產業連帶受波及。

法人分析，近二年各國鋼廠產銷全面鈍化，經過長期沈澱，近期鋼鐵報價回穩，銷售毛利回升，中鋼財務表現走出陰影，去年12月自結營業利益6億元，為九個月新高，營運現曙光。

今年1月中鋼營收出現正成長，這是長達連續13個月年度相比衰退後首見，凸顯鋼市已經有走出谷底跡象。

中鋼 鋼鐵 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高碳排企業難轉型 環團點名台泥、中鋼

中鋼、群創 四檔活力旺

700張中鋼全賣！陳重銘兩周獲利111萬「一塊不留」捐花蓮偏鄉汽車：老天的安排

中鋼47年首見全年虧損仍噴漲！網酸：越爛越噴、只剩紀念品行情

相關新聞

航空四雄元月營收下滑 預期春節連假推升本月表現

航空四雄昨（10）日公布元月營收，受到去年農曆年落在元月影響，華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航元月營收都不如去年同期；不...

航空四雄擁三利基 第1季獲利有看頭

四大航空業者元月營收雖然都比去年同期下滑，卻仍維持在高檔水準，今年2月的旅遊市場依舊旺，3月開始賞櫻跟獎旅團開跑，再加上...

中鋼1月營收攀八個月新高

中鋼（2002）昨（10）日公告今年1月營收260億元，月增1.86%、年增1.19%，為2025年6月至今八個月新高，...

台泥、亞泥 1月營收小幅成長

台泥（1101）、亞泥及國產等水泥族群，昨（10）日同步公布今年元月營收，台泥合併營收122.53億元，年增0.32%，...

中華車1月營收年增47% 和泰車增6%

元月車市較去年同期維持平盤，但各家車廠營收表現卻呈兩極，中華車（2204）元月營收39.1億元較去年同期一口氣成長47....

統一、統一超1月業績雙高

統一企業集團旗下統一（1216）、統一超昨（10）日都公布1月營收，兩家單月營收同創歷史新高紀錄，其中，統一元月營收66...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。