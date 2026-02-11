中鋼1月營收攀八個月新高

中鋼（2002）昨（10）日公告今年1月營收260億元，月增1.86%、年增1.19%，為2025年6月至今八個月新高，與去年同期相較中止連13個月衰退，出現正成長。

法人表示，中鋼今年1、2、3月盤價都上漲，前二個月每公噸上漲300元，3月盤擴調高500元，隨全球鋼市朝正向發展，終端需求釋出，中鋼營運將進一步優化。

此外，東鋼昨日通知用戶，最新H型鋼價格每公噸漲400元，自1月中旬來基價累計上調1,100元，展現強勢價格能量，除反映廢鋼成本支撐，凸顯鋼構需求旺盛，訂單能見度直達今年底。

法人指出，中鋼去年虧損，主因全球鋼鐵產業不景氣，導致鋼鐵事業毛利與銷量雙雙下滑，加上去年美國依「232條款」對鋼鋁課徵50%高額關稅，嚴重打擊中下游客戶出口競爭力。

另一方面，歐洲市場受到俄烏戰爭影響，西方制裁俄國經濟，歐盟無法享受到來自俄羅斯的低價能源天然氣，製造業成本驟增，國際競爭力哀退，用鋼產業連帶受波及。

法人分析，近二年各國鋼廠產銷全面鈍化，經過長期沈澱，近期鋼鐵報價回穩，銷售毛利回升，中鋼財務表現走出陰影，去年12月自結營業利益6億元，為九個月新高，營運現曙光。

今年1月中鋼營收出現正成長，這是長達連續13個月年度相比衰退後首見，凸顯鋼市已經有走出谷底跡象。