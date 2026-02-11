台灣大居電信1月EPS王

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大哥大董事長蔡明忠。 台灣大哥大／提供
台灣大哥大董事長蔡明忠。 台灣大哥大／提供

電信三雄昨（10）日公布2026年元月營收，均創下歷年同期新高，為史上最強1月。中華電信（2412）、遠傳營收年增率均超過一成，台灣大（3045）每股純益0.46元，連三個月拿下每股獲利王寶座，中華電信每股純益0.43元居次，遠傳0.36元。

中華電信1月營收204.1億元，年增12.2%，歸屬母公司業主淨利33.7億元，年減1.9%，每股純益0.43元。受惠強勁資通訊業務成長、手機銷售亮眼與子公司貢獻。資通訊業務成長逾50%，受惠政府大型稅務專案、IDC機房建置案及智慧安防及智慧能源等多項大型專案挹注，帶動IDC及雲端、智慧聯網與資安營收雙位數成長。

中華電信指出，300Mbps以上高速寬頻用戶數大幅成長，年增13.4%，升速5G客戶數與漫遊業務都持續成長．推升相關營收。

台灣大營收171.5億元，年增4%，營業利益20.6億元，年增16%，稅後純益14.1億元，年增21%，每股純益0.46元。受惠電信、有線電視持續年增，電子商務恢復成長動能，行動服務營收年增幅擴大至3.7%，Telco+企業電信事業在AI營收挹注下，營運表現穩步向上，Telco+Tech新科技事業中，影音業務成長，獲利受惠超人計畫等AI導入，帶動營運效率優化。

遠傳1月營收96.63億元，年增11.6%，稅後純益12.89億元，年增20.4%，每股純益0.36元，單月營收及獲利創下歷史同期新高，合併EBITDA創單月新高。

營收 中華電信

延伸閱讀

AI先進製程及矽光子委案放量 汎銓12月毛利率衝破四成、單月EPS 0.28元

中華電營收／1月204億元、年增12.2%創同期新高

盛群2025年EPS 0.76元

上海商銀1月 EPS 0.37元

相關新聞

封關日瘋搶什麼？台積電770億元稱王、友達噴50萬巨量、旺宏量價封后

台股金蛇年封關氣勢如虹，在台積電（2330）改寫1,915元新天價帶動下，指數大漲532.74點、收33,605.71點...

三大法人封關日再砸575億元卡位 金蛇年台股暴漲萬點寫傳奇

台股11日金蛇年封關，在台積電（2330）盤中飆上1,925元天價帶動下，大盤狂漲532.74點，收在33,605.71...

台股蛇年封關飆33,605點！扣掉外資人均賺125萬…網哭喊：對不起我拉低平均

蛇年台股走勢驚濤駭浪，在川普對等關稅風波衝擊下一度重挫，隨後在台積電與AI題材帶動下強勢反攻，加權指數衝上歷史新高，最後一個交易日收在33605.71點，單日大漲532.74點，亮麗封關。 統計

蛇年收紅封關大漲532點 台積電帶頭衝再創1915元新天價

台股今日蛇年封關日續寫新頁，加權指數開高走高，盤中一度衝上33,707.83點，終場大漲532.74點、收在33,605...

趁大跌買進10張009816！杉本讚「不配息」2優點：不追高不猜點、持續參與

前些日子2月5日~2月6日，下跌了不少百分點，之前杉本就有佈局市值型ETF，但是買建立的倉存不多，剛好研究了009816，發現009816不配息有兩個優點：

「萬一」台積電（2330）弱了、倒閉…0050怎辦？1月驚人的營收成績根本杞人憂天

台積電（2330）的股價漲翻天，但是最近股市網民最關注的焦點除了「要不要抱台積電過年」之外，反而在「台積電如果倒了，元大台灣50（0050）怎麼辦？」的話題上。 沒辦法！誰叫台積電、0050是當

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。