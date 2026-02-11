台灣大居電信1月EPS王
電信三雄昨（10）日公布2026年元月營收，均創下歷年同期新高，為史上最強1月。中華電信（2412）、遠傳營收年增率均超過一成，台灣大（3045）每股純益0.46元，連三個月拿下每股獲利王寶座，中華電信每股純益0.43元居次，遠傳0.36元。
中華電信1月營收204.1億元，年增12.2%，歸屬母公司業主淨利33.7億元，年減1.9%，每股純益0.43元。受惠強勁資通訊業務成長、手機銷售亮眼與子公司貢獻。資通訊業務成長逾50%，受惠政府大型稅務專案、IDC機房建置案及智慧安防及智慧能源等多項大型專案挹注，帶動IDC及雲端、智慧聯網與資安營收雙位數成長。
中華電信指出，300Mbps以上高速寬頻用戶數大幅成長，年增13.4%，升速5G客戶數與漫遊業務都持續成長．推升相關營收。
台灣大營收171.5億元，年增4%，營業利益20.6億元，年增16%，稅後純益14.1億元，年增21%，每股純益0.46元。受惠電信、有線電視持續年增，電子商務恢復成長動能，行動服務營收年增幅擴大至3.7%，Telco+企業電信事業在AI營收挹注下，營運表現穩步向上，Telco+Tech新科技事業中，影音業務成長，獲利受惠超人計畫等AI導入，帶動營運效率優化。
遠傳1月營收96.63億元，年增11.6%，稅後純益12.89億元，年增20.4%，每股純益0.36元，單月營收及獲利創下歷史同期新高，合併EBITDA創單月新高。
