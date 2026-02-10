程泰公告公開收購裕國普通股達最低收購數量 條件已經成就

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

程泰（1583）機械10日傍晚公告，公開收購裕國冷凍冷藏公司普通股已達最低收購數量，公開收購條件已經成就。裕國預計6月底召開股東常會全面改選董事，程泰表示，不排除爭取參與經營的機會。

而據業界研判，程泰也不排除與收購競爭者久裕國際投資合作的可能性，這也預告，裕國經營權大戰將提前開打。

程泰公開收購裕國普通股股份，應賣股數於2月10日累計達598.8萬股，已達最低收購數量597.2萬股，本次公開收購條件已經成就。程泰表示，將持續公開收購裕國普通股至3月3日止，上限為14.65%。

以肉品、倉儲及營建為主要三大營運主軸的裕國，預計6月底召開股東常會，全面改選6席董事及3席獨董。現任經營團隊由楊育偉主導，掌握多數席次，市場初估，經營團隊約掌控四成以上、但未達過半股權。

稍早，董事之一的久裕國際投資，提出以每股37元價格自2月2日至3月9日，公開收購裕國5%股權。程泰隨後於4日晚間也宣布，將出資7億元，以每股40元、自2月6日起至3月3日公開收購裕國股票，上限為14.65%。

目前，久裕持有裕國約9.33%股權，此次擬再收購5%股權，合計持股將達到14.33%。而程泰集團連同程泰、亞崴合計持有裕國約9.7%股權，一旦此次達到收購上限14.65%，合計持股將達24.35%，將是最大的單一法人股東。

這也是久裕、程泰繼2020年之後，再度對裕國發起攻勢，當年，久裕曾以每股19元公開收購裕國約9%股權，當時因收購價偏低、金來源遭董事會質疑而破局，程泰也以市場派參與競爭，讓家族成員間的經營權紛爭浮上檯面。

程泰 董事
