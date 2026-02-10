受農曆年前出貨潮推動…貨櫃三雄1月營收月增 業者估3月需求回升

受農曆年前出貨潮推動，貨櫃三雄營收1月營收均較去年12月小幅成長3%左右。展望後續，業者指全球貨運需求預計於2月進入季節性趨緩期，主要東西向航線的短期走勢趨於保守，自3月起貨量可望明顯回升。

長榮海運公告1月合併營收新台幣318.99億元，受惠農曆年前備貨需求，月增3.88%，但相較去年同期減少24.5%。

陽明海運1月營收137.62億元，較2025年12月增加3.94%，年減21.78%。

展望航運市場，陽明表示，近期受到冬季氣候及航商調整船期影響，亞洲與歐洲主要樞紐港呈現壅堵現象，加上春節假期出貨動能轉弱，運價指數持續承壓，後續仍需觀察市場需求回溫狀況，面對航運市場波動，仍需審慎應對。

萬海航運1月合併營收125.38億元，月增3.8%，年減14.55%。

萬海說明，1月營收延續去年底近洋市場的熱絡動能，帶動整體營收持續呈現月增趨勢，隨著農曆新年假期及伊斯蘭齋戒月將至，全球貨運需求預計於2月進入季節性趨緩期，主要東西向航線的短期走勢趨於保守；預期自3月起隨著各產業陸續開工、產能回升，整體貨量可望明顯回升。

在船隊布局方面，萬海表示，於2月初接收7000TEU（20呎櫃）環保節能新造船「WAN HAI 711爾春輪」，並投入遠東－東地中海航線營運，該船加入船隊後，萬海未來仍有35艘新船待陸續交付。