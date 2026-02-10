華航營收／1月177億元、年減7.71% 創同期次高
華航（2610）元月營收創歷年同期次高為177.99億元，因去年同期是農曆過年期間基期相對較高，年減7.71%。
華航集團1月份合併營業收入為177.99億元，寫下歷年同期次高。1月客運營收108.28億元，較前月成長0.14%，適逢跨年與寒假，以東京成田、東京羽田、首爾、曼谷與清邁及紐澳等航點深受旅客喜愛，載客率皆達9成以上。
看好今年全球旅運市場熱絡，華航年貨大街持續推推出灣出發新春精選機票78折起，如桃園出發到香港、曼谷、大阪、西雅圖、鳳凰城、倫敦、布拉格等，享熱門航線優惠。另，自3月29日起桃園-釜山增為每周18班；4月2日起桃園-布拉格增至每周3班，並同步推出布拉格機場－德勒斯登接駁巴士服務，首月免費試搭；8月5日起桃園-紐約也增至每周5班，提供旅客便利彈性的飛行選擇。
貨運部分，華航1月貨運收入53.73億元，較去年同期增幅1.81%。2月農曆春節後AI相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源供貨力道持續增強，整體向上趨勢明顯，華航將密切關注國際航空貨運市場變化，把握節前鋪貨需求，調度航網運力，提升整體營收及獲利表現，以穩固收益。
