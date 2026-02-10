長榮航營收／1月199億元、年減0.59% 創同期次高

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空客機示意圖。聯合報系資料照
長榮航空（2618）元月合併營收達199.26億元，去年基期相對較高，合併營收年減0.59%、月減1.65%，不過客運營收及合併營收皆為歷年1月次高。

長榮航空1月客運營收達131.88億元，貨運營收達43.88億元，合併營收達199.26億元，客運營收及合併營收皆為歷年1月次高。

客運方面，1月上旬為歐美長線的傳統旺季，受惠於歐美聖誕假期收假，以及美國消費性電子展商務與參展旅客需求，歐美長程航線票價及載客率仍維持高檔。此外，今年部分大專院校因學制調整提早進入寒假，帶來第一波旅遊人潮，東北亞航線載客率已接近客滿，曼谷、清邁、宿霧、峴港等熱門旅遊航點載客率亦高達9成，其他各航線亦逐步走高，整體訂位動能強勁。預期2月春節假期將再迎來新一波的旅遊高峰。另為回應南部旅客的期待，自2026年4月30日起，高雄－首爾航線將改以三麗鷗「粉萌機」執飛，並提供三麗鷗主題式客艙服務。

貨運方面，元旦假期後，隨著工廠陸續復工，市場需求自1月中旬起緩步增溫，AI伺服器、半導體產品、網購電商及生鮮食材出貨穩定，雖受北美東岸天候不佳，影響1月底部分航班運航，整體貨運營收維持穩健表現，長榮航空將持續機動調整貨機運力及運用客機腹艙運能，推升貨運營收。

營收 長榮航空 航線 客運
