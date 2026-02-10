慶豐富營收／1月4.16億元、年增1% 全渠道布局發酵、窗簾成長動能明確

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）公布1月合併營收達4.16億元，月增0.2%、年增1%，回到年月雙增走勢。慶豐富表示，集團全渠道布局發酵，窗簾事業成長動能明確，全年營運成長可期。

慶豐富指出，儘管家紡事業仍受主要客戶庫存調整影響，但集團核心窗簾事業仍表現亮眼，受惠於大型實體零售通路客戶因應農曆春節假期提前加大拉貨力道，加上線上電商通路客戶訂單需求暢旺，有效填補家紡業務缺口，並挹注整體營運良好動能。

慶豐富表示，窗簾事業仍為今年集團營運成長的核心亮點，尤其近三年線上電商通路客戶領域銷售逐年創高，集團持續精進新產品設計開發能力，同時擴大投入美國在地倉儲物流建設，及擴張自有線上電商客戶服務團隊。

另一方面，慶豐富深化數據化分析管理，有效提高線上成交轉換率保持良好水準，是近年線上電商通路客戶加大業務合作深度的關鍵，隨著產品線、供貨效率與服務彈性同步提升，預期線上電商通路客戶仍可維持成長態勢，為窗簾事業挹注向上動能。

此外，慶豐富拓展建築師與建商的專業市場效益也逐步開花結果，集團主要憑藉擁有台灣、中國大陸、越南與美國等多元生產基地的全球布局利基，加上具備固定尺寸、快速客製化及全客製化的齊全窗簾商業供貨模式。

慶豐富觀察專業市場客戶訂單需求，有機會進一步放量，並有助於堆疊整體窗簾事業接單量能，為未來營運增添動能。

展望2026年第1季，慶豐富仍秉持「全渠道」通路客戶發展，發揮「多元渠道、多元產品、多元市場」的核心戰略，持續推動窗簾產品朝高附加價值、客製化與服務化升級，以期帶動未來營運穩健向上成長。

