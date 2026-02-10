東哥遊艇營收／1月0.31億元、年減90.3% 受船期不順影響

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

豪華遊艇製造商東哥（8478）10日公布1月營收0.31億元，年減90.3%。該公司指出，上月營收主要受船期不順影響，1月底已有3艘遊艇裝船運美國，預計將反映在第2季營運表現上。

東哥表示，該公司營收採全部完工法認列，產品單價高，單月營收波動為營業特性。自去年以來，關稅議題與全球地緣政治緊張情事不斷，連帶影響國際散裝貨輪來台船期，以致營收表現有所波動。

而如今隨著台美關稅談定，已完工的3艘遊艇已於1月底裝運出港、運往美國，後續船期並將逐步回歸常態，可以反映在營運上。

該公司並指出，根據貝恩顧問公司（Bain & Company）與財富情報公司（Altrata）報告指出，奢侈品行業需求仍然強勁，且超級富豪對豪華消費尤為顯著，顯見市場對高端精品需求的高度韌性，公司對整體產業抱持審慎樂觀的態度。

在持續發展核心業務的同時，亦將以「強化品牌優勢」為長期發展主軸，提升產品競爭力及完善客戶服務，以在瞬息萬變的市場中保持領先地位。

營收 遊艇 美國
