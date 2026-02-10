平和環保營收／1月4,771萬元 月增2.23％、年減6.68%

平和環保-創（6771）於10日公告1月合併營收4,771萬元，月增2.23％，年減6.68%。公司表示，傳統產業外銷市場逐漸回溫，廢水代處理量穩定增加，營收已見觸底逐月回升。

平和環保進一步說明，隨著台美達成對等貿易協定，預期有助於中小企業及傳統產業對美出口競爭力，正面期待下游出口產業客戶產能稼動提升，公司廢水代處理量隨之成長。

平和環保指出，多數下游客戶以出口導向產業為主，涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療之外，新增皮革、化妝品等產業，在關稅不確定因素逐漸消除後，廢水代處理量也自去年底開始回升，待台美對等貿易協定簽訂後，應將有利公司業務成長。

此外，在螺絲業客戶仍維持高關稅壓力下，平和環保透過分散下游客戶產業，可降低單一產業風險，並持續開發新客戶，服務觸角伸向更多元產業。

平和環保指出，公司可同時處理多種不同產業不同水系的工業廢水，應對多種產業的客戶需求，並朝向低耗能、低化學添加劑的友善環境處理法方向發展，與客戶共同推動ESG環境永續，穩固業績成長動能。