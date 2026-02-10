商億營收／1月3.3億元、年增19.6% 受惠美國房市回溫

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

高端家具製造服務廠商億-KY（8482）10日公布1月營收3.37億元，月減0.8% 、年增約19.61%；主要受惠美國房市成屋與新屋銷售雙雙回升、北美高端客戶訂單能見度提升，展現開年營運穩健成長動能，同時非美市場拓展持續貢獻成長動能，為全年營運奠定堅實基礎。

美國聯準會降息後，最新成屋銷售數據已連續三個月趨穩，新屋銷售年增速更優異，顯示房市交易量正逐步修復。公司分析，房市成交通常領先家具需求3至6個月，預期今年將帶動高端客製化家具換屋與裝修商機。

柬埔寨生產基地享有19%~25%關稅優勢，相較中國大陸同類產品銷美關稅35%~60%低，搭配大陸產區高階客製化製造中心，雙軌產能布局穩固供應鏈競爭力。垂直整合自產率高確保毛利率30%以上，美國東西岸倉儲優化交期至5-7周。非美市場布局持續推進，西班牙El Corte Inglés、澳洲及英國新客戶訂單穩定成長，日本、中東市場表現符合預期，俄羅斯成功取得首筆訂單。非美市場成長不僅提升營收規模，更有效平衡地緣政治風險，2026年隨著歐洲、日本客戶訂單放量，非美市場將從試單階段進入逐步放量成長，持續優化營收結構降低單一市場風險。

展望2026年，商億啟動「三引擎」成長策略：一、強化柬埔寨高端客製化產品線，鎖定高淨值客戶輕奢華需求，利用其價格敏感度低的特性，維持議價能力；二、推行「精益管理2.0」全面優化成本結構，提升柬埔寨廠生產效率；三、持續拓展非美市場，由試單轉入放量階段，優化營收結構。在房市回溫、北美訂單回流與全球布局三重利多加持下，公司全年營運重返成長軌道動能可期。

市場 美國聯準會 營收 布局
