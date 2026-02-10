中租自結元月獲利18.5億元、年增約2% EPS 1.08元

中租-KY（5871）10日公告2026年1月自結合併營收與獲利，其中，1月合併營收為新台幣80.8億元，較去年同期略減2%，若與去年12月相比，合併營收也略減近2%；在自結稅後純益部分，1月單月合併稅後純益18.5億元，年增率約2%，每股稅後純益（EPS）1.08元。

中租-KY 10日公告2026年1月自結合併營收為新台幣80.8億元，較去年同期略減2%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區營收分別成長1%、-13%及9%；若與去年12月相比，1月合併營收略減2%，不過其中，東協地區營收月增2%，且中國大陸新增業績也較前月成長。

此外，中租控股10日也同步公告自結獲利，1月單月自結合併稅後純益新台幣18.5億元，較去年同期成長約2%，每股稅後純益（EPS）1.08元。

分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年同期成長1%，0%及5%；若與去年12月相比，當月獲利成長7%，主要是整體資產品質趨穩，預期信用減損損失金額減少，且中國大陸地區業外認列部分稅務利益。