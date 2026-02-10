陽明營收／1月137億元 月增3.9%、年減21%

陽明海運（2609）2026年1月營收為137.62億元，較12月營收增加5.22億元，增幅為3.94%，較去年同期營收減少38.31億元，減幅為21.78%。

陽明海運根據國際貨幣基金（IMF）1月最新報告，受惠於AI科技投資、財政與貨幣政策支持及寬鬆金融環境的支撐，預期2026年全球經濟將維持穩定成長3.3%。然而，AI產業泡沫化風險、地緣政治緊張局勢，以及美國關稅政策的不確定性，仍為全球經濟前景帶來下行風險。

市場變化方面，近期受到冬季氣候及航商調整船期影響，亞洲與歐洲主要樞紐港呈現擁堵現象；加之春節假期出貨動能轉弱，SCFI運價指數持續承壓，後續仍需觀察市場需求回溫狀況，面對航運市場波動，仍需審慎應對。