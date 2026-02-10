陽明營收／1月137億元 月增3.9%、年減21%
陽明海運（2609）2026年1月營收為137.62億元，較12月營收增加5.22億元，增幅為3.94%，較去年同期營收減少38.31億元，減幅為21.78%。
陽明海運根據國際貨幣基金（IMF）1月最新報告，受惠於AI科技投資、財政與貨幣政策支持及寬鬆金融環境的支撐，預期2026年全球經濟將維持穩定成長3.3%。然而，AI產業泡沫化風險、地緣政治緊張局勢，以及美國關稅政策的不確定性，仍為全球經濟前景帶來下行風險。
市場變化方面，近期受到冬季氣候及航商調整船期影響，亞洲與歐洲主要樞紐港呈現擁堵現象；加之春節假期出貨動能轉弱，SCFI運價指數持續承壓，後續仍需觀察市場需求回溫狀況，面對航運市場波動，仍需審慎應對。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。