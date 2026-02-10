快訊

永裕營收／1月1.79億元 月增10.07%、年減5.22% 營運持平尚待復甦

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

知名塑膠大廠永裕（1323）10日公布元月營收1.79億元，月增10.07%、年減5.22%，公司表示，營運動能持平稍偏弱，尚待復甦、走出谷底。

永裕指出，面臨產業景氣混沌不明暨中國大陸經濟下滑，影響消費需求，客戶下單保守，一併延遲推出新產品開發案，影響整體營運量能，致出貨量減少，連動稼動率降低。此外，日圓匯率長期貶值，法人估計，除了嚴重侵蝕佔約65%外銷業績表現，也拉低產品組合之綜合毛利率。

永裕指出，永裕雖然受到中國大陸景氣下行、又受日圓匯率長期貶值等因素影響獲利表現，但後續仍將持續掌握顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。

永裕除了持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝、GMP級車間連線生產下，可以大幅縮短交期，兼顧高品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

此外，永裕表示，已再導入第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。

永裕後續的營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。

而為能持續發揮世界唯一的容器整合製造商的經營實力，並結合塑膠色母/模具/成形/二次加工/委託充填等的一條龍生產製造，研發創新製程提升包材質感、特殊色系，便利機能，穩定品質，以新穎、精緻的化妝、保養品、日化用品、特殊藥品等之包材容器作為行銷訴求之下，長期以來已獲得國際知名化妝品、日化用品、生技業的信賴，彼此已成為密不可分的夥伴關係，後續仍將深耕高附加價值產品的行銷及開發新穎環保材以爭取有環保理念的客戶認同。

在大陸市場除了持續提供優質護理液容器之生產，同時看準大陸動物疫苗產業極具發展性，增設的疫苗品容器產線，已順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，以注入高端生技包材的行銷能量。

