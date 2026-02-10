快訊

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

歷經7小時…高金素梅國會辦公室遭搜索 檢調帶走桌電主機及7箱物證

福壽看好今年營運 加碼熟食B2C與航空通路

中央社／ 台北10日電

飼料肉品大廠福壽董事長洪堯昆表示，今年營運有望比去年好，除了穀物價格有望「平穩向上」外，肉品加工事業今年將轉虧為盈，將加大力道發展熟食肉品B2C小包裝與調理肉品，並擴大供應航空通路，提升整體附加價值。

談到台美關稅議題，洪堯昆表示，以雞肉為例，目前台灣進口雞肉本就以美國為主要來源國，若台灣開放美國肉品以零關稅進口，恐對國內養雞產業上中下游造成衝擊，包括飼料、屠宰與銷售等相關產業，部分中小型養雞戶更會因競爭力不足而退出市場，影響整體產業鏈穩定。

福壽今天舉辦媒體交流會，洪堯昆表示，去年大宗物資價格上揚，已於去年12月調漲飼料價格每公斤0.3元因應；今年是否再調整，仍須觀察美國總統川普的關稅政策與國際情勢。他表示，只要未發生極端氣候影響穀物種植與收成，穀物價格可望比去年穩定，若價格維持平穩，有助去化低價庫存。

福壽2025年因調整產品品項，進行庫存品出清與盤整，導致肉品加工業務出現虧損。總經理趙文強說，今年營運重點將放在附加價值較高的熟食肉品B2C小包裝，以及未加工的調理肉品，看好肉品加工今年有望轉虧為盈。

他指出，調理肉品中的舒肥雞胸肉，先前曾在萊爾富販售，年銷量可達20萬片，今年將重新布局，規劃重返其他超商通路販售。

在航空通路方面，目前已供應星宇航空所有艙等使用福壽的洽富氣冷雞，原本僅供應商務艙與頭等艙，現已擴大至全艙等；另也部分供應中華航空肉品，不過因航空需求量大，尚無法全面供應。

福壽 美國 關稅
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台灣首架 A350-1000 首航 星宇航空 JX802 今啟程

美銀大幅調升台灣今年GDP預測至8.0% 看好出口和科技大廠投資

影／台灣首架A350-1000首航 星宇航空JX802今啟程飛往東京

群創前總座賣股「94％執行」稱惜售！網酸爆：幾乎賣光還演低估？

相關新聞

中鋼營收／1月260億元、年增1.19% 後市隨著鋼價上漲 產銷月來月旺

中鋼（2002）10日公告，今年1月營收260億元，月增1.86%、年增1.19%，為2025年6月至今8個月以來新高紀...

中鋼營收／1月260億元、年增1.19% 股價守住20元關

中鋼（2002）10日公布今年1月營收260.18億元，月增1.86%、年增1.19%，睽違一年營收年增率首度轉正，擺脫...

長榮、萬海1月營收月增年減 航運業元月需求轉淡價量下滑

指標航運、物流業者昨（9）日公告元月營收，其中，長榮海運單月合併營收為318.99億元，月增3.88%、年減24.5%；...

寒假和春節聚餐需求點火 餐飲股元月營收全開紅盤

餐飲族群元月營收全面開紅盤，為首季行情開出亮麗起跑線。王品寫同期次高、全家餐飲改寫同期新高、揚秦衝出單月歷史新高，六角也...

喬山1月合併營收年增14% 動能穩健

喬山健康科技（1736）公布1月合併營收達38.57億元，年增14.9%，延續去年以來的穩健成長動能，已連五個月呈年增走...

中興電1月營收年增10% 同期最佳

中興電（1513）昨（9）日公告，1月營收21.33億元，年增10.6%，創同期新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。