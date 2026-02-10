台泥營收／1月122.53億元、年增0.32% 大陸市場回溫帶動水泥業績回升
台泥（1101）10日公告1月合併營收122.53億元，較去年同期增加0.4億元，年增0.32%。單月營收呈現小幅成長，主要受惠於大陸水泥市場銷量明顯回溫，以及能源轉型相關事業穩定挹注。其中，台泥旗下土耳其OYAK Cement與葡萄牙Cimpor兩大子公司元月合計營收達41.23億元。
水泥業務方面，大陸市場元月出貨量年增逾百萬噸，帶動單月營收明顯成長，成為整體水泥事業回溫的重要動能。台灣水泥與預拌混凝土業務則因銷量小幅下滑，使營收表現略受影響，但在價格調整支撐下，整體表現仍維持相對穩定。
在新能源領域，台泥循環科技與台泥儲能持續貢獻正向營收動能，為台泥能源轉型與低碳布局提供成長動力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。