台泥營收／1月122.53億元、年增0.32% 大陸市場回溫帶動水泥業績回升

台泥（1101）10日公告1月合併營收122.53億元，較去年同期增加0.4億元，年增0.32%。單月營收呈現小幅成長，主要受惠於大陸水泥市場銷量明顯回溫，以及能源轉型相關事業穩定挹注。其中，台泥旗下土耳其OYAK Cement與葡萄牙Cimpor兩大子公司元月合計營收達41.23億元。

水泥業務方面，大陸市場元月出貨量年增逾百萬噸，帶動單月營收明顯成長，成為整體水泥事業回溫的重要動能。台灣水泥與預拌混凝土業務則因銷量小幅下滑，使營收表現略受影響，但在價格調整支撐下，整體表現仍維持相對穩定。

在新能源領域，台泥循環科技與台泥儲能持續貢獻正向營收動能，為台泥能源轉型與低碳布局提供成長動力。