台泥營收／1月122.53億元、年增0.32% 大陸市場回溫帶動水泥業績回升

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）10日公告1月合併營收122.53億元，較去年同期增加0.4億元，年增0.32%。單月營收呈現小幅成長，主要受惠於大陸水泥市場銷量明顯回溫，以及能源轉型相關事業穩定挹注。其中，台泥旗下土耳其OYAK Cement與葡萄牙Cimpor兩大子公司元月合計營收達41.23億元。

水泥業務方面，大陸市場元月出貨量年增逾百萬噸，帶動單月營收明顯成長，成為整體水泥事業回溫的重要動能。台灣水泥與預拌混凝土業務則因銷量小幅下滑，使營收表現略受影響，但在價格調整支撐下，整體表現仍維持相對穩定。

在新能源領域，台泥循環科技與台泥儲能持續貢獻正向營收動能，為台泥能源轉型與低碳布局提供成長動力。

相關新聞

中鋼營收／1月260億元、年增1.19% 後市隨著鋼價上漲 產銷月來月旺

中鋼（2002）10日公告，今年1月營收260億元，月增1.86%、年增1.19%，為2025年6月至今8個月以來新高紀...

中鋼營收／1月260億元、年增1.19% 股價守住20元關

中鋼（2002）10日公布今年1月營收260.18億元，月增1.86%、年增1.19%，睽違一年營收年增率首度轉正，擺脫...

長榮、萬海1月營收月增年減 航運業元月需求轉淡價量下滑

指標航運、物流業者昨（9）日公告元月營收，其中，長榮海運單月合併營收為318.99億元，月增3.88%、年減24.5%；...

寒假和春節聚餐需求點火 餐飲股元月營收全開紅盤

餐飲族群元月營收全面開紅盤，為首季行情開出亮麗起跑線。王品寫同期次高、全家餐飲改寫同期新高、揚秦衝出單月歷史新高，六角也...

喬山1月合併營收年增14% 動能穩健

喬山健康科技（1736）公布1月合併營收達38.57億元，年增14.9%，延續去年以來的穩健成長動能，已連五個月呈年增走...

中興電1月營收年增10% 同期最佳

中興電（1513）昨（9）日公告，1月營收21.33億元，年增10.6%，創同期新高紀錄。

