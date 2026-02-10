中鋼營收／1月260億元、年增1.19% 股價守住20元關

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
中鋼（2002）10日公布今年1月營收260.18億元，月增1.86%、年增1.19%，睽違一年營收年增率首度轉正，擺脫陰霾。聯合報系資料照
中鋼（2002）10日公布今年1月營收260.18億元，月增1.86%、年增1.19%，睽違一年營收年增率首度轉正，擺脫陰霾。10日股價也收紅，收在20.5元，上漲0.73%，成交量縮至2.2萬張。

中鋼已連續三個月調漲盤價，3月盤價七大類鋼品每公噸全面調漲500元，漲幅高於2月的300元，盤價漲勢擴大。

中鋼指出，為順應國際行情走勢並反映煉鋼成本上漲壓力，3月月盤產品全面調漲。需求方面，製造業需求端逐步回穩，有利啟動補庫存循環，而鋼鐵生產成本持續上揚，鐵礦砂價格在每公噸100美元至105美元水準，冶金煤行情突破每公噸250美元。

同時大陸去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構持續改善，寶武、鞍本等鋼廠3月板材每公噸均調漲人民幣100元、約14美元，國際鋼市自谷底回升態勢確立。

法人表示，大陸粗鋼產量在2025年進一步下降至七年低點，顯示大陸加強控制產能過剩現象；隨著印度、越南等亞洲新興市場需求快速上升，鋼鐵全球供需格局逐漸平衡。隨關稅和談、報價上漲，整體鋼市氛圍改善，預估出貨量季增低個位數，鋼品利差優於預期下，毛利率上修。

業內認為，鋼價「月來月高」，強化市場交易信心，相關用戶裕鐵、燁輝（2023）、盛餘（2029）、高興昌（2008）、新光鋼（2031）、美亞（2020）等關連鋼廠受惠，除了可跟漲價外，存貨價值更進一步墊高。

中鋼股價自站上年線後，儘管有休息整理，但仍表現相對強勢，股價持續守住20元之上，籌碼方面，外資近五日買超逾4.9萬張。

中鋼 營收 鋼品 鋼鐵
