快訊

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

保瑞營收／1月11.4億元、年減30.2% 今年第1季底有望迎來營運反轉

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）10日公告1月自結合併營收11.4億元，年減30.2%，表現略低於市場預期。但公司強調，單月營收下滑主因來自短期、非結構性因素，並不影響全年營運基本面與中長期成長趨勢，隨著多項關鍵變數逐步消化，今年第1季底有望迎來營運反轉。

保瑞表示，1月營收走弱，主要受兩大因素影響。其一為美國馬里蘭州針劑廠自1月下旬起進入為期三至四周的年度例行檢修，對單月認列形成壓力；其二則是全球銷售業務中，胃食道逆流學名藥DLS因經銷商客戶持續觀望競爭對手價格走勢，影響短期出貨動能。

保瑞表示，以目前掌握的訂單與客戶排程來看，第1季底可望成為營運反轉的起點。公司將全力推進旗下子公司Upsher-Smith（USL）新產品上市進度，相關品項已完成前期開發與法規準備，後續放量有助於挹注明顯營收貢獻；同時，馬里蘭州針劑廠在完成年度檢修後，既有訂單可望加速出貨。

法人表示，保瑞雖遇短期逆風，但該公司CDMO產品線涵蓋多元劑型與高技術門檻品項，核心客戶遍及北美與全球主要藥廠；且CDMO業務具備客戶黏著度高、訂單能見度佳的特性，營運後市仍值得期待。

另外，保瑞日前曾經宣布，子公司泰福生技美國聖地牙哥廠擴建完成，保瑞集團正式邁入「小分子與大分子雙成長引擎」階段，董事長盛保熙期待，全年營收拚雙位數成長，子公司泰福美國廠完成2,000升擴產後，下半年不排除再擴2,000升，以滿足訂單成長需求。

保瑞認為，今年美國子公司USL重磅學名藥「Cyclosporine眼用乳劑0.05%」順利取得上市許可，為2026年重啟成長目標揭開序幕，而透過既有研發中產品與授權引進，保瑞目標今年在美國市場超過十款新藥陸續上市。

此外，USL在小兒癲癇用藥於2025年市占率年增高達85%，已穩居該科別領先地位。公司規劃今年進一步擴編相關團隊，並導入更多產品，放大該事業群對營收與毛利的貢獻。

保瑞 營收 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

擁有雙成長引擎的生技股：保瑞

保瑞兩子公司 完成資產移轉

保瑞三箭齊發 盛保熙：2026年可望重啟成長

帶動競爭優勢！台美達成貿易協議 12類傳統產業受惠最多

相關新聞

中鋼營收／1月260億元、年增1.19% 後市隨著鋼價上漲 產銷月來月旺

中鋼（2002）10日公告，今年1月營收260億元，月增1.86%、年增1.19%，為2025年6月至今8個月以來新高紀...

中鋼營收／1月260億元、年增1.19% 股價守住20元關

中鋼（2002）10日公布今年1月營收260.18億元，月增1.86%、年增1.19%，睽違一年營收年增率首度轉正，擺脫...

長榮、萬海1月營收月增年減 航運業元月需求轉淡價量下滑

指標航運、物流業者昨（9）日公告元月營收，其中，長榮海運單月合併營收為318.99億元，月增3.88%、年減24.5%；...

寒假和春節聚餐需求點火 餐飲股元月營收全開紅盤

餐飲族群元月營收全面開紅盤，為首季行情開出亮麗起跑線。王品寫同期次高、全家餐飲改寫同期新高、揚秦衝出單月歷史新高，六角也...

喬山1月合併營收年增14% 動能穩健

喬山健康科技（1736）公布1月合併營收達38.57億元，年增14.9%，延續去年以來的穩健成長動能，已連五個月呈年增走...

中興電1月營收年增10% 同期最佳

中興電（1513）昨（9）日公告，1月營收21.33億元，年增10.6%，創同期新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。