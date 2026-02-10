保瑞營收／1月11.4億元、年減30.2% 今年第1季底有望迎來營運反轉

保瑞（6472）10日公告1月自結合併營收11.4億元，年減30.2%，表現略低於市場預期。但公司強調，單月營收下滑主因來自短期、非結構性因素，並不影響全年營運基本面與中長期成長趨勢，隨著多項關鍵變數逐步消化，今年第1季底有望迎來營運反轉。

保瑞表示，1月營收走弱，主要受兩大因素影響。其一為美國馬里蘭州針劑廠自1月下旬起進入為期三至四周的年度例行檢修，對單月認列形成壓力；其二則是全球銷售業務中，胃食道逆流學名藥DLS因經銷商客戶持續觀望競爭對手價格走勢，影響短期出貨動能。

保瑞表示，以目前掌握的訂單與客戶排程來看，第1季底可望成為營運反轉的起點。公司將全力推進旗下子公司Upsher-Smith（USL）新產品上市進度，相關品項已完成前期開發與法規準備，後續放量有助於挹注明顯營收貢獻；同時，馬里蘭州針劑廠在完成年度檢修後，既有訂單可望加速出貨。

法人表示，保瑞雖遇短期逆風，但該公司CDMO產品線涵蓋多元劑型與高技術門檻品項，核心客戶遍及北美與全球主要藥廠；且CDMO業務具備客戶黏著度高、訂單能見度佳的特性，營運後市仍值得期待。

另外，保瑞日前曾經宣布，子公司泰福生技美國聖地牙哥廠擴建完成，保瑞集團正式邁入「小分子與大分子雙成長引擎」階段，董事長盛保熙期待，全年營收拚雙位數成長，子公司泰福美國廠完成2,000升擴產後，下半年不排除再擴2,000升，以滿足訂單成長需求。

保瑞認為，今年美國子公司USL重磅學名藥「Cyclosporine眼用乳劑0.05%」順利取得上市許可，為2026年重啟成長目標揭開序幕，而透過既有研發中產品與授權引進，保瑞目標今年在美國市場超過十款新藥陸續上市。

此外，USL在小兒癲癇用藥於2025年市占率年增高達85%，已穩居該科別領先地位。公司規劃今年進一步擴編相關團隊，並導入更多產品，放大該事業群對營收與毛利的貢獻。