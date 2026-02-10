興富發營收／迎交屋大潮！1月衝破47億創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
興富發（2542）10日公告，1月營收47.6億元，年增2,480.63%，創歷史同期新高。興富發表示，1月營收主要因認列高雄左營「福山案」及台中「VVS1」等新建案收入所致。

興富發去年因缺工導致不少案量遞延，今年起迎來大量的交屋潮，光是元月營收就衝破47億元，創下同期新高紀錄，且未來3年，每年皆備妥700億元以上的完工量。

興富發表示，今年預計有16筆新案完工，合計完工量約792.25億元，範圍遍佈北中南住宅及商辦，指標個案包括「國家企業廣場」、「市政1號院」、「鉑愛悦」等。

此外，未來幾年的完工量同樣豐沛，2027年743.38億元， 2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元，2032年274.32億元，未來動能無虞。

推案上，興富發今年預計推出7大案，其中有5案為商辦，合計總銷1,155.9億元，範圍包括台北、桃園、台中、高雄等。

針對房市景氣，興富發認為，近期銷售率有小幅回暖的跡象，在國內科技業、AI產業發展蓬勃發展下，對總體經濟成長持正面看法，在各行各業都穩定獲利的狀態下，有助於房地產回溫，剛性買盤亦會陸續歸隊。

購地策略上，興富發表示，未來將跟著政策與重大建設發展走，優先選擇優質學區與公園綠地、交通便利、機能成熟的區域以及產業趨勢與人才移動熱區。另，也將積極布局都更、危老、合建案。

展望未來，興富發表示，採取商辦與住宅雙軌布局，北部聚焦精華地段與高端市場，中南部掌握區域建設與人口紅利，且相當看好台灣商辦市場，尤其是微型商辦，再來則是企業總部，而集團兩產品皆有布局，住宅則以小坪數2房為主

