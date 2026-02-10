快訊

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

家登公告1月營收年增63% 早盤翻黑小跌、股價守404元附近

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

家登（3680）10日盤前公布2026年1月合併營收6.34億元，月減27.4%，年增63%。股價早盤在開高後震盪走弱，目前股價約404.5元、下跌3元，跌幅0.74%。

家登指出，2026年延續去年第4季出貨動能，現階段產能維持滿載，並配合客戶年前需求全力備貨；公司也強調擴廠、擴線及人力支援將陸續到位，將依客戶需求滾動式調整產能配置，並以積極搶攻市占為今年主軸。

產品布局方面，家登點名今年營運重點聚焦High-NA EUV POD、先進製程FOUP，以及全製程先進封裝載具等關鍵產品，並提到公司對研發團隊設有長期激勵機制，以加速新產品開發與價值導入。

此外，家登也看好先進製程載具需求維持強勁，並預期在農曆年假較長、客戶庫存備貨需求支撐下，本季可望呈現「淡季不淡」，為2026年營運開局增添動能。

家登 先進製程
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

崇越營收／1月60億元 創同期新高

家登1月營收6.34億元首季淡季不淡 家碩年成長逾62%

台積電調產能…淡出成熟製程 將多數8吋代工釋出給世界先進

世界先進產能滿載 報價擬調漲15%

相關新聞

長榮、萬海1月營收月增年減 航運業元月需求轉淡價量下滑

指標航運、物流業者昨（9）日公告元月營收，其中，長榮海運單月合併營收為318.99億元，月增3.88%、年減24.5%；...

寒假和春節聚餐需求點火 餐飲股元月營收全開紅盤

餐飲族群元月營收全面開紅盤，為首季行情開出亮麗起跑線。王品寫同期次高、全家餐飲改寫同期新高、揚秦衝出單月歷史新高，六角也...

喬山1月合併營收年增14% 動能穩健

喬山健康科技（1736）公布1月合併營收達38.57億元，年增14.9%，延續去年以來的穩健成長動能，已連五個月呈年增走...

中興電1月營收年增10% 同期最佳

中興電（1513）昨（9）日公告，1月營收21.33億元，年增10.6%，創同期新高紀錄。

和椿1月營收年增80％ 伸興1月合併營收年減8.1%

和椿（6215）昨（9）日公布2026年1月營收2.5億元，年增80.8％，創歷史同期新高。

華固、遠雄元月營收飆

指標營建股華固（2548）、遠雄喜迎入帳潮，1月營收均翻倍大成長。兩建商昨（9）日公告，華固1月營收11.03億元，年增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。