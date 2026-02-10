家登公告1月營收年增63% 早盤翻黑小跌、股價守404元附近
家登（3680）10日盤前公布2026年1月合併營收6.34億元，月減27.4%，年增63%。股價早盤在開高後震盪走弱，目前股價約404.5元、下跌3元，跌幅0.74%。
家登指出，2026年延續去年第4季出貨動能，現階段產能維持滿載，並配合客戶年前需求全力備貨；公司也強調擴廠、擴線及人力支援將陸續到位，將依客戶需求滾動式調整產能配置，並以積極搶攻市占為今年主軸。
產品布局方面，家登點名今年營運重點聚焦High-NA EUV POD、先進製程FOUP，以及全製程先進封裝載具等關鍵產品，並提到公司對研發團隊設有長期激勵機制，以加速新產品開發與價值導入。
此外，家登也看好先進製程載具需求維持強勁，並預期在農曆年假較長、客戶庫存備貨需求支撐下，本季可望呈現「淡季不淡」，為2026年營運開局增添動能。
