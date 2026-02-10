長榮、萬海1月營收月增年減 航運業元月需求轉淡價量下滑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運。 圖／長榮海運提供
長榮海運。 圖／長榮海運提供

指標航運、物流業者昨（9）日公告元月營收，其中，長榮海運（2603）單月合併營收為318.99億元，月增3.88%、年減24.5%；萬海航運1月合併營收為125.38億元，月增3.8%，年減14.55%。

另外，以貨櫃輪為主的台驊控股昨日也公布1月合併營收為17.51億元，月增5.31%、年減19.01%。

農曆假期即將到來，貨櫃運價指數連五跌，業內指出，去年元月還有過年前趕出貨加持，隨著運價跟運量較去年同期下滑，再加上今年農曆年節前出貨高峰提前在12月反映，元月的市場需求轉淡，長榮、萬海及台驊元月營收比去年同期下滑是正常情況。

業內人士指出，2026年初，全球物流市場延續前一年度的調整走勢。受地緣政治情勢、國際貿易政策變動及供應鏈重組影響，市場在航線配置、運力安排與出貨節奏上持續調整，貨物流向與區域市場表現趨於分散，整體運輸需求回溫速度仍相對溫和，不同運輸業務的需求強度與營運表現出現差異。

萬海表示，元月營收表現延續去年底近洋市場的熱絡動能，帶動整體營收持續呈現月增趨勢。隨著農曆新年假期及伊斯蘭齋戒月將至，全球貨運需求預計將於3月起隨著各產業陸續開工、產能回升，整體貨量可望明顯回升。

長榮、萬海等航商，均不斷強化綠能環保船隊布局，並持續擴大運力。其中萬海2月初接收7,000TEU環保節能新造船「WAN HAI 711爾春輪」，並投入遠東-東地中海航線營運。該船加入船隊後，未來仍有35艘新船待陸續交付。隨著高效能新船陸續到位，將大幅強化公司在全球航線的覆蓋率與艙位調度彈性，不僅有助於提升航班的準點率與運輸可靠性，更能在變動的全球貿易環境中更有競爭力。

展望後市，台驊認為，隨著美國年度合約談判陸續展開，航商將依市場狀況調整航線與價格策略，以維持航線運價結構的穩定性；其對市場的影響，仍將隨整體需求恢復節奏與市場供需變化逐步反映。整體而言，短期市場環境仍需審慎觀察，後續走勢將視實際貨量回升情形與市場供需發展而定。

面對全球供應鏈結構持續變化，台驊近年持續推動區域化與多元化營運布局，並擴充關鍵市場據點與服務能量，深化海運、空運、鐵路與內貿物流等多元運輸產品組合。持續深化東南亞與東北亞市場經營，並以台灣為核心，整合中國、美國及亞太主要營運據點。

市場 營收 萬海
指標航運、物流業者昨（9）日公告元月營收，其中，長榮海運單月合併營收為318.99億元，月增3.88%、年減24.5%；...

