寒假和春節聚餐需求點火 餐飲股元月營收全開紅盤

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
跨年、寒假與農曆年前聚餐需求提前點火，帶動餐飲業者1月營運齊步走強。聯合報系資料照
餐飲族群元月營收全面開紅盤，為首季行情開出亮麗起跑線。王品（2727）寫同期次高、全家餐飲改寫同期新高、揚秦衝出單月歷史新高，六角也攀上單月近六年高點。主要反應跨年、寒假與農曆年前聚餐需求提前點火，加上展店效益，帶動餐飲業者1月營運齊步走強。

王品昨（9）日公布1月自結合併營收21.8億元，年減1.72%，因去年春節落在1月的季節因素。其中，台灣事業群月營收17.7億元，年減5.61%；大陸事業群調整有成，1月營收4.1億元，年增19.57%。目前王品集團全台門店數已達364家，不斷刷新紀錄，並看好2月春節連假將挹注首季營收動能。集團2026年也將積極展店，全年目標再加開20-30家。

王品集團台灣事業群1月有四大品牌「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」及「和牛涮」合計11家千萬大店，其中，夏慕尼台北中山北店、青花驕台北中山北店、肉次方台中文心崇德店、肉次方台北峨眉店與肉次方台南府前店為前五大店王，同時也是2025全年營收前五名的集團優等生。

揚秦1月營收2.96億元，年增22.99%，月增3.93%，創單月營收歷史新高。揚秦表示，早午餐品牌「麥味登」元月展店15家，衝高展店專案收入。隨著天氣轉冷，火鍋與炸雞產業進入旺季，也帶動「炸雞大獅」與「涮金鍋」雙品牌銷售暢旺，推升元月營收再創單月歷史新高紀錄。揚秦截至元月底全品牌家數合計1,112家，2026年總展店目標數155家。

全家餐飲1月營收2.39億元，年增1.43％，創下歷史同期新高紀錄。綜觀1月營運表現，雖然因農曆年假期坐落月份不同，去年農曆年假期落於1月造成高基期，但仍受惠於元旦跨年、寒假效應，掌握節慶採買和年前的聚餐商機，有效帶動營運表現。展望2026年，預計以開出八至十店為目標。

六角併購效益發威，1月合併營收4.23億元，較上月與去年同期分別成長1.73％與31.59％，創近六年單月新高，已連續兩個月營收站上單月4億元以上高檔水平。

品牌 農曆年 跨年
