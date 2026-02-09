福貞營收／元月合併營收高達12.07億元、年增47.3%續創單月歷史新高

福貞-KY（8411）繼去年12月10.36億元高峰之後，9日公布1月合併營收12.07億元，月增16.5%、年增47.3%，續創單月營收歷史新高。福貞表示，單月營收連兩月突破10億元，主要成長動能為市場消費能力與信心逐步回溫。

福貞指出，集團品牌客戶因應農曆春節將至，陸續於去年12月中下旬至1月啟動備貨需求，帶動集團兩岸八大生產基地，1月業績較去年同期均呈現成長，受惠今年消費市場需求應可持續放量，帶動集團出貨動能顯著提升。

福貞集團全廠區1月業績表現突出，得益於深化華北市場而建置的陝西廠，單月業績月增幅高達三成以上，主要因為陝西廠耕耘區域品牌客戶有成。加上中國大陸商業資源集聚度高，未來最具潛力晉升傳統一線的城市包含天津、青島、西安、成都等城市的消費潛力正在釋放，消費市場需求逐步回溫。

山東廠第二條產線與陝西廠等新產能效益持續可發揮，使集團陝西廠、山東與河南廠區得進行產銷聯動，區域布局綜效顯現，公司將持續維持華北地區客戶訂單並降低換線損失，進一步帶動集團營收及營運動能表現。

展望今年，福貞看好中國大陸發布「關於擴大服務消費的若干政策措施」帶動下，終端消費市場應呈回溫趨勢，伴隨客戶新品陸續導入，及產能擴增效益持續發酵，將有助推動整體營收表現。