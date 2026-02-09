快訊

威宏營收／1月6.19億元 越南德御農曆年後擴產

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布1月合併營收6.19億元、年減8.8%；威宏同時宣布，越南德御廠將在農曆年後擴產，柬埔寨廣泰新廠也訂第2季啟動量產，在世足賽助攻及中國個人奢侈品市場回溫下，今年營運成長可期。

威宏表示，1月營收下滑，主要因為船舶周轉率下降，使泰國廣泰部分訂單出貨出現遞延情況，以及柬埔寨威保學習曲線仍處於瓶頸狀態所致。

而由於商務及跨國旅遊活動持續熱絡，加速行李箱與旅行包袋的損耗，輕奢精品包袋汰舊換新潮延續，威宏說，既有歐美核心客戶對終端市場銷售態度正面，目前訂單持續穩定挹注。

全球諮詢機構貝恩公司（Bain & Company）預估，今年中國個人奢侈品市場將呈溫和增長，顯示亞太區消費者信心增強，使免稅店及實體店加速鋪貨動能，與威宏實際接單生產情況互相呼應。

為優化東南亞產能配置，近年來威宏積極推動區域分工，旗下子公司廣泰TWT將於柬埔寨金邊設立新廠房，初期規劃建置3至5條產線，用作分流美系客戶專屬商務包袋及行李箱訂單，待通過客戶驗證後，最快3月開始接單、第2季正式放量生產。

隨柬埔寨廣泰產能開出，威宏將能發揮柬埔寨的人力成本優勢，並找回流失柬籍熟手縮短學習曲線，騰出泰國廠產能空間作更高效率的調度，專注於生產技術門檻較高、利潤較佳的美系男用商務包袋，優化高附加價值產品組合並完善產品戰略。

運動事業群方面，隨越南德御廠現有產能稼動率已達滿載，威宏已啟動現有廠區的擴線計畫，農曆年後增設8至10條生產線，用於應對品牌客戶對高品質運動包袋的長期拉貨需求，有效按客戶需求提供足夠產能，提升集團整體接單競爭力。

而柬埔寨威保因產品換線頻率較高，而產生學習曲線瓶頸，公司積極採取精實生產管理進行結構性調整，隨人員訓練逐步到位與自動化製程導入，生產韌性將顯著強化。

威宏對今年營運展望維持審慎樂觀，即便現階段處於內部資源配置優化關鍵期，但集團東南亞生產基地將陸續調整完畢並進入量產階段，多元且彈性的生產體系將有助鞏固全球供應鏈配置，以穩健的腳步推動毛利率回升，為集團股東創造長期價值。

東南亞 運動 營收
