世界健身營收／1月9.74億元、年增14.8% 再創歷史新高

國內第一大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762），9日公布1月合併營收達9.74億元，月增0.5%、年增14.8%，連續第二個月創單月營收歷史新高紀錄。

世界健身上月業績較2024年12月業績繼續走高，主要受惠展店效益持續顯現，帶動會員收入及教練課程收入雙雙成長。而顯著的業績年成長，主要受益於同店會員費收入的穩健成長，較去年同月成長8%。

世界健身分析，開業四年以上的門市會員費收入，也較去年同期成長6%，展現了公司擴店網絡布局的穩健與成熟。此外，世界健身新竹香山店已於1月31日正式開幕營運，推升在台門市達到139間。

展望今年，世界健身看好展店效益持續發酵外，亦積極將AI科技導入各個營運環節，包括開發與健康相關的數位平台，以及運用AI技術升級場館設施和營運系統。這些措施可望提升會員體驗，同時有助於降低未來的營運成本。

世界健身強調，將持續鞏固在台灣健身產業的領先地位，透過實體擴張和技術創新，為會員及產業創造最大的價值。

世界健身為台灣第一大健身連鎖品牌，集團於2024年完成收購「World Gym International」，擁有此標誌性品牌World Gym及全球經營權，躋身全球健身領導品牌。目前，其加盟網絡遍布10個國家、284個地點，為90萬名會員提供服務。