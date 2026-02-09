喬山營收／元月38億元、年增14.9%創單月同期新高 開春營運動能續強

喬山（1736）健康科技公布1月合併營收達38.57億元，較去年同期成長14.9%，延續去年以來的穩健成長動能，已連續五個月呈年增走勢，並創歷史同期新高，顯示公司在全球健身器材市場的競爭力持續提升，開春營運表現亮眼。

從事業體別來看，喬山旗下商用、家用及按摩椅三大事業體，1月營收皆有年增表現，其中尤以商用事業體成長逾三成最為突出，成為帶動整體營收成長的主要引擎。隨著全球健身產業需求暢旺、連鎖健身房持續擴點，推動喬山商用產品出貨量與接單動能同步成長。

在市場占有率方面，喬山持續擴大領先優勢。商用健身器材市占率已由2024年的35%提升至41%，反映公司品牌力、產品線完整度，與全球銷售通路布局所帶來的綜效，使得集團在全球商用市場的競爭地位更加鞏固，成長動能具備延續性。

喬山成立於1975年至今已邁入50周年，為慶祝此一重要里程碑，喬山邀請了集團內超過10年的國外員工近千人來台，並於1月18日在台北大巨蛋舉辦感恩慈善演唱會，成為首家完整包場大巨蛋舉辦演唱會的企業。

當天逾3萬5,000名喬山客戶、供應商及各界貴賓到場支持，並在現場義賣董事長自傳，販售所得全數捐出做公益。不僅展現喬山深耕市場半世紀所累積的品牌影響力、積極回饋社會、傳遞共享精神，也進一步強化企業形象與品牌價值。

在產能與供應鏈布局方面，喬山說，將持續推動全球化製造策略。越南第二座製造工廠預計於2026年第3季正式投產，將有效提升公司全球市場的供應彈性與交期穩定度。

喬山表示，新廠開始營運後，喬山的製造實力將再進一步提升，全球五個國家總共會有七座製造工廠，總占地面積達15萬坪，成為全球最大健身器材製造集團。

而透過跨區域製造布局，喬山得以靈活因應各地市場需求變化、關稅與供應鏈調整，同時支撐未來商用及家用市場等事業體的成長需求。

展望未來，喬山強調，隨著健身產業長期趨勢明確、品牌市占持續提升，以及新產能逐步開出，集團中長期營運表現與獲利結構持續優化，將為股東創造更大的價值。