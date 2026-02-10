喬山1月合併營收年增14% 動能穩健

喬山健康科技（1736）公布1月合併營收達38.57億元，年增14.9%，延續去年以來的穩健成長動能，已連五個月呈年增走勢，並創單月營收同期新高，顯示公司在全球健身器材市場的競爭力持續提升，開春營運表現亮眼。

從事業體別來看，喬山旗下商用、家用及按摩椅三大事業體，1月營收皆有年增表現，其中尤以商用事業體最為突出，成為帶動整體營收成長的主要引擎。隨著全球健身產業需求暢旺、連鎖健身房持續擴點，推動喬山商用產品出貨量與接單動能同步成長。

在市場占有率方面，喬山持續擴大領先優勢。商用健身器材市占率已由2024年的35%提升至41%，反映公司品牌力、產品線完整度，與全球銷售通路布局所帶來的綜效，使得集團在全球商用市場的競爭地位更加鞏固，成長動能具備延續性。

在產能與供應鏈布局方面，喬山說，將持續推動全球化製造策略。越南第二座製造工廠預計於2026年第3季正式投產，將有效提升公司全球市場的供應彈性與交期穩定度。