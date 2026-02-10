聽新聞
中興電1月營收年增10% 同期最佳

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中興電（1513）昨（9）日公告，1月營收21.33億元，年增10.6%，創同期新高紀錄。

重電廠淡季不淡，台電訂單穩定出貨下，中興電1月營收持續穩定成長，續創同期新高。中興電目前在手訂單達417億元，訂單能見度達三年。中興電表示，除了強韌電網計畫外，台電另外釋出「22項能源開發計畫」，未來十年匡列7,889億元，將成為國內各大重電廠下一波訂單成長動能之一。

除了台電強韌電網，AI科技產業發展，已經成為重電業下一波強勁的成長動能，台積電董事長魏哲家就擔憂「電力需求吃緊」，特斯拉執行長馬斯克也表示，「AI的盡頭是電力」，且繼晶片短缺後，全球恐將面臨電力饑荒，大缺電力設備。

中興電為國內GIS的龍頭廠商，長期獨占345KV GIS訂單，法人認為，今年缺工問題逐步改善，預期未來有望受惠電力供給壓力，接洽到更多新訂單。

法人指出，台灣電力供給端受原物料價格、案場施工期等因素影響，經濟部預估2026–2029年間夜間備載容量率僅 11.6%–13.8%，使經濟部與台積電陸續強調未來電力供給仍有壓力，因此預期未來台灣將持續建置更多的發電案場，供民間廠商使用，貢獻重電廠商未來營運。

海外及半導體訂單布局上，中興電的GIS設備是晶圓廠建廠的關鍵電力設備之一，將隨著台積電赴美設廠，提供在地化服務，並有望以161KV GIS開關拿下台積電亞利桑那州二廠建廠重設備訂單。另外，中興電已在中國大陸海門廠擴增產能，為外銷日本、印度、越南及供應大陸市場做準備，並尋求與美國半導體客戶合作。

產能方面，中興電去年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，今年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。

台積電 GIS
