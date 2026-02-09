潤弘5.9億買潤泰營造 科技業擴廠加持估今年營運走揚

快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只創高 最底價洩密

中央社／ 台北9日電
潤弘9日召開重大訊息記者會宣布，將以新台幣5.92億元取得潤泰營造100%股權，潤弘主管表示，此舉有助於分散大型工程專案風險。中央社
潤泰集團營造廠潤弘召開重大訊息記者會宣布，將以新台幣5.92億元取得潤泰營造100%股權。潤弘表示，此舉有助於分散大型工程專案風險，降低單一公司承擔營運中斷的可能性；今年科技廠房持續接單暢旺，看好營運有望優於去年。

潤弘今天在證交所召開重大訊息記者會說明交易內容。潤弘主管指出，此次交易向匯弘投資、盈家投資、任盈實業、潤華染織廠等4家公司取得潤泰營造全部股權，交易相對人均為潤弘關係人，合計交易數量1203萬905股，每股價格49.25元，交易總金額約5.92億元。

潤弘主管向中央社記者表示，取得潤泰營造主要考量為分攤風險並增加營運彈性。由於潤弘目前在全台承攬超過30個工程案，公共工程或大型建案難免存在公安事故、停工或裁罰等風險，若集中於單一營造體系，可能對營運造成衝擊；潤泰營造為甲種營造廠，未來可依營運需求承接特定案子或部分公共工程專案，人員與資源調派則由潤弘統籌規劃，有助於降低風險。

針對外界關注近期土方相關政策影響，潤弘主管指出，因工程多採成本加成模式，相關成本可與業主協調分攤。此外，潤弘承攬一半訂單為科技廠房工程，因預鑄工法的柱、牆板與結構體等，無需挖土方，加上科技廠房基地面積大，多可就地處理土方，不用將土方外運，因此對營運影響有限。

談到今年營運展望，潤弘主管表示，科技廠房接單動能強勁，接案量比去年好，成長至少10%以上，在接單與風險控管相對穩健下，今年營運將有機會優於去年。

