和椿1月營收年增80％ 伸興1月合併營收年減8.1%

和椿（6215）昨（9）日公布2026年1月營收2.5億元，年增80.8％，創歷史同期新高。

和椿表示，面對全球高科技及半導體產業對自動化、智慧製造需求快速攀升，和椿持續提供穩健且高品質的智慧製造關鍵零組件產品、機器人設備模組、機器人等相關解決方案，穩固其作為幕後關鍵供應商的地位，也堆疊公司1月單月營收達2億元以上的重要關鍵。

和椿指出，隨著半導體、顯示卡、電子製造與高科技產業持續追求產線效率、良率與彈性化生產，智慧搬運與自動化物流已從「輔助角色」轉為「核心環節」。公司長期專注於智慧機器人控制、搬運模組、自動化系統整合與關鍵零組件供應，成功切入多家半導體、高科技產業之客戶產線。此外，和椿亦攜手知名顯示卡大廠導入智慧搬運機器人PD-T300，應用於顯卡產品自產線至檢測點，以及檢測完成後送往包裝前倉儲區的物流流程。

【記者宋健生/台中報導】伸興工業（1558）公布1月合併營收7.19億元，月增39.2%、年減8.1%，主要受惠本業縫紉機出貨穩健增溫，出貨台數明顯較上月增加，尤其是在歐美市場接單動能上，展現良好的銷售表現，加上子公司宇隆營運規模放大，推進集團整體營收回升。

伸興強調，公司以控股集團的策略視角，採取「本業穩定＋新應用延伸」的雙軌策略，推動資源配置與事業版圖多元化，透過旗下子公司宇隆深化在精密機械、自動化與機器人相關供應鏈的布局，形塑中長期成長動能。

伸興指出，宇隆近年持續深耕高精度金屬加工與關鍵零組件領域，近期成功切入人形機器人與智慧製造供應鏈，開發搭載自有品牌TUF ONE諧波與行星減速機關節系統的「TUF-X」概念型人形機器人。